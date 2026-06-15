Mondial 2026: l’ONMT transforme New York en vitrine touristique du Maroc

Le dispositif promotionnel mis en place par l'ONMT à New York dans le cadre du Mondial 2026.

La campagne s’appuie sur la signature internationale «Morocco, Kingdom of Light», déclinée sur les écrans géants de Times Square, l’un des espaces publicitaires les plus denses au monde en termes de flux piétons et d’exposition médiatique mondiale. Un choix stratégique qui garantit à la destination une visibilité continue.

En complément, l’ONMT a orchestré un flashmob articulant danse traditionnelle marocaine et expressions urbaines contemporaines, conçu autant comme célébration identitaire que comme opération de contenu viral ciblant les créateurs internationaux. La logique est claire: convertir l’espace public new-yorkais en terrain de production organique pour amplifier la marque Maroc sur les réseaux sociaux.

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Sur le plan de la mobilité urbaine, les taxis jaunes de Manhattan, Brooklyn et Queens ont été habillés aux couleurs du Royaume, faisant de ces véhicules emblématiques des vecteurs de visibilité au contact direct des habitants et des visiteurs internationaux.

Ces actions s’inscrivent dans la continuité du partenariat structurel entre la FRMF et l’ONMT, formalisé sous la signature «Maroc, Terre de Football», dont l’ambition est de positionner durablement le Royaume parmi les grandes nations du football mondial. La Coupe du Monde 2026 y figure comme catalyseur: l’Office y voit une plateforme d’influence à portée globale, capable de convertir la ferveur des supporters en levier d’attractivité touristique durable.