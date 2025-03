Minoterie: le géant Forafric entame sa mue

Le secteur de la minoterie au Maroc est marqué par la domination de quelques grandes entreprises, mais il est également fragilisé par une surcapacité persistante. Pour relever ces défis, le marché doit poursuivre sa restructuration, et l’un de ses principaux acteurs, Forafric, prend les devants en amorçant un tournant stratégique majeur, indique le magazine Challenge.

Forafric Global PLC, dirigé par l’homme d’affaires marocain Yariv Elbaz, a initié, depuis le début de l’année, la cession de plusieurs actifs appartenant à sa filiale marocaine. Parmi ces actifs figurent des activités essentielles liées au blé dur et à la logistique. Cette réorientation stratégique vise à optimiser les ressources du groupe et à concentrer ses efforts sur des segments plus rentables et stratégiques pour son développement futur, lit-on.

Un exemple marquant de cette restructuration est la vente de Finalog SA, une entreprise de référence dans la logistique des céréales. Spécialisée dans le transport, la manutention et le stockage des céréales, Finalog occupait une place clé dans la chaîne logistique marocaine.

Basée dans la zone logistique Mita, au quartier des Roches Noires à Casablanca, l’entreprise a été cédée à Yassine Bennis via sa société Transwin SARL, basée à El Jadida. Cette dernière est spécialisée dans le transport de marchandises pour le compte d’autrui, la logistique, l’affrètement de navires et le négoce de marchandises. La transaction inclut également Chakib Elj, à travers Cap Holding SA, une société spécialisée dans le placement et la gestion de valeurs mobilières, ainsi que Mohamed Hassan Bensalah, via Yellowrock SA, une filiale du groupe Holmarcom active dans l’import-export et le négoce de céréales. Le montant de cette transaction reste cependant confidentiel.

Par ailleurs, écrit Challenge, Forafric a également décidé de vendre les Grands Moulins du Tensift (GMT), situés dans le quartier industriel de Sidi Ghanem à Marrakech. Cette décision intervient moins de deux ans après l’acquisition de la Société industrielle de minoterie du Sud (SIMS). Mis en service en 2007, les GMT disposent d’une capacité d’écrasement de 750 tonnes de blé tendre par jour. Leur cession s’inscrit dans une stratégie globale de rationalisation des activités du groupe, visant à recentrer ses investissements sur des segments moins exposés à la surcapacité du marché et plus rentables.

En plus des GMT et de la SIMS, Forafric Maroc détient plusieurs autres moulins à travers le pays, consolidant ainsi son rôle de leader dans l’industrie meunière nationale. Parmi ces infrastructures figurent les Grandes Semouleries du Maroc à Casablanca, les Grandes Semouleries de Safi, les Grands Moulins d’Essaouira, ainsi que les Moulins de Had Soualem, Sanabil à Meknès et les Moulins de Ain Sebaa. Ces installations permettent à Forafric de maintenir une influence déterminante sur l’ensemble du secteur.

Au-delà de la meunerie, Forafric est également actif dans des secteurs connexes, notamment le négoce et le stockage des céréales, la nutrition animale ainsi que la production de pâtes et de couscous sous la marque TRIA. Le groupe joue un rôle clé dans l’amont agricole, ce qui lui permet de renforcer sa position sur le marché marocain.

Le Maroc figure parmi les plus grands consommateurs de blé en Afrique. Selon les données de la FAO, la consommation annuelle moyenne de blé au Maroc entre 2020 et 2023 s’élevait à environ 10 millions de tonnes. Ce blé est principalement utilisé pour la fabrication du pain, du couscous, des pâtes et des semoules, des produits qui constituent des éléments de base du régime alimentaire marocain. Cette forte demande fait du marché marocain un enjeu stratégique pour les entreprises du secteur, notamment Forafric, qui cherche à se repositionner pour tirer parti de cette consommation soutenue.

Dans cette optique, Forafric a décidé de renforcer sa présence dans le secteur du blé tendre, jugé plus stratégique pour son avenir. Ce repositionnement vise à améliorer l’efficacité des opérations du groupe, à optimiser ses ressources et à consolider sa situation financière en vue d’une croissance plus agile et durable. Dans le cadre de cette nouvelle orientation, l’entreprise a également connu un changement de direction avec la nomination de Khalid Assari en tant que PDG. Il succède ainsi à Mustapha Jamaleddine, parti à la retraite.