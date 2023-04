Mine de potasse de Khémisset: dernière ligne droite pour l’obtention par Emmerson du permis environnemental

Détentrice du permis d’exploitation d’une mine de potasse à Khémisset, la firme britannique Emmerson Plc a annoncé hier jeudi 13 avril, dans un communiqué, être proche d’obtenir le permis environnemental nécessaire au démarrage de ses activités dans la région.

Les discussions en cours avec les autorités marocaines portent notamment sur l’approvisionnement en eau à partir de l’usine de traitement des eaux usées de Khémisset, au lieu de réservoirs, et la mise en place d’une gestion plus écologique des résidus du projet.

La société minière avait annoncé en février dernier la désignation d’un groupement de banques marocaines et internationales afin de coordonner et financer des facilités de paiement par emprunt en deux tranches, à hauteur de 310 millions de dollars, pour les besoins de son projet de transformation de potasse à Khémisset,.

Les quatre banques désignées sont ING Bank, Banque Centrale Populaire, Bank of Africa et une autre banque européenne internationale, non nommée dans le communiqué. Le financement du projet sera ainsi réparti en deux tranches, une première de 230 millions de dollars, couverte par une agence de crédit à l’exportation dirigée par UK Export Finance, et la seconde tranche commerciale (en dirhams et en dollars) se montant à 80 millions de dollars.

La minière britannique prévoit d’investir plus de 500 millions de dollars au cours de la durée de vie initiale de 19 ans du projet, créant plus de 2.000 emplois directs et indirects. La construction de l’usine devrait mobiliser à elle seule un investissement de 400 millions de dollars. Selon les estimations d’Emmerson, cette unité produira annuellement plus de 730.000 tonnes de muriate de potasse commercialisable et 1 million de tonnes de chlorure de sodium.