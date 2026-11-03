MASEN et l’UIR s’allient pour accélérer l’innovation au service de la transition énergétique du Maroc

MASEN et l’Université Internationale de Rabat (UIR) ont signé ce 2 novembre 2026 à Rabat, un protocole d’accord en matière d'innovation.

Ce partenariat répond à un enjeu central de la transition énergétique du Royaume: faire de la recherche un levier concret en faveur de l’innovation et du déploiement de solutions industrielles. Il associe l’expertise scientifique de l’UIR à l’expérience opérationnelle de MASEN ainsi qu’à ses infrastructures de recherche et ses démonstrateurs, afin de favoriser l’émergence de technologies éprouvées en conditions réelles et adaptées aux spécificités du contexte marocain.

La collaboration portera sur plusieurs domaines stratégiques de la transition énergétique, notamment les énergies renouvelables, le stockage par batteries, les minigrids, l’hydrogène vert, ainsi que l’intégration de l’intelligence artificielle et du numérique dans la prévision énergétique.

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Ce protocole illustre la volonté de MASEN et de l’UIR de renforcer les synergies entre la recherche académique et les besoins de l’industrie.

Cette démarche conjointe contribuera non seulement au développement de solutions industrielles innovantes, mais également à la formation d’un capital humain hautement qualifié, indispensable pour accompagner les ambitions énergétiques du Maroc.