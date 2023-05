Marrakech accueille la finale des Aviram Awards 2023, avec la participation de Bill Clinton

Ziv Aviram, entrepreneur et président de la Fondation Aviram, co-organisatrice, avec le magazine Forbes, des Aviam Awards.

Cinq entrepreneurs d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient disputeront, le 16 mai à Marrakech, la finale du grand concours d’innovation Aviram Awards 2023, organisé conjointement par la fondation israélienne Aviram et le magazine Forbes.

Ce concours, le premier du genre dans la région MENA, récompense les entrepreneurs qui proposent des solutions innovantes pour améliorer le quotidien des populations grâce à la technologie. La finale de cette édition connaîtra notamment la présence de l’ex-président des États-Unis Bill Clinton, qui officiera en tant que conférencier, ont annoncé les organisateurs.

Lire aussi : Le Maroc décroche une médaille d’or au troisième Salon international de l'innovation aux États-Unis

La startup gagnante recevra un prix de 500.000 dollars, le mentorat professionnel de Ziv Aviram, président de la fondation Aviram et entrepreneur de renommée mondiale, ainsi qu’un soutien médiatique de la part du magazine économique Forbes. Les gagnants de la deuxième et la troisième place recevront, respectivement, un prix de 100.000 et de 50.000 dollars.

Un Marocain parmi les finalistes

Un Marocain figure parmi les finalistes de cette édition. Il s’agit de Youssef Bouyakhf, PDG et cofondateur de Deepecho, une startup qui a développé une solution basée sur l’intelligence artificielle pour analyser les images échographiques et détecter les malformations congénitales.

Lire aussi : Le Maroc gagne 10 places dans l'Indice mondial de l'innovation

Trois startups israéliennes disputeront également la finale. Il s’agit de StrokeAlert, qui a développé un système portable de surveillance des accidents vasculaires cérébraux (AVC), de QD-SOL, qui a créé une solution compétitive pour la production d’hydrogène vert, et Carbon Blue, qui propose une technologie novatrice pour éliminer le dioxyde de carbone.

Enfin, Polymeron, la dernière startup finaliste, représente l’Arabie Saoudite et produit des granulés en plastique biodégradable à partir de déchets organiques issus de la culture des dattes et de l’élevage de volailles.