Marocimmo.com lance le premier portail immobilier 100% gratuit au Maroc, propulsé par l’IA

Lancée avec un modèle 100% gratuit, la plateforme Marocimmo ambitionne de faciliter la publication d'annonces immobilières pour les particuliers comme pour les professionnels.

Avec ce nouveau modèle, les propriétaires, vendeurs, bailleurs, agences immobilières et promoteurs peuvent publier leurs biens sans frais de diffusion, sans abonnement obligatoire et sans commission prélevée par la plateforme.

Qu’il s’agisse d’un particulier avec une seule annonce ou d’une agence avec 10, 100 ou 1.000 biens, la règle reste la même: publier sur marocimmo.com est 100% gratuit.

Réinventer l’immobilier au Maroc par la gratuité

Dans un marché où la visibilité en ligne représente souvent un coût pour les annonceurs, marocimmo.com veut changer les règles du jeu en supprimant les barrières tarifaires. L’objectif est de créer un portail plus ouvert, plus accessible et plus représentatif du marché marocain.

Lire aussi : Immobilier: les transactions s’effondrent de 40% face à une crise sans précédent

En permettant à chacun de publier gratuitement, la plateforme vise à réunir un catalogue plus large, avec davantage d’offres disponibles pour les acheteurs et les locataires. Les utilisateurs peuvent dès aujourd’hui découvrir marocimmo.com, le portail immobilier 100% gratuit au Maroc.

Un modèle 100% gratuit, renforcé par l’intelligence artificielle

La gratuité ne se fait pas au détriment de la qualité. Marocimmo.com s’appuie sur l’intelligence artificielle pour accompagner la validation, l’organisation et l’amélioration des annonces. L’IA permet notamment de:

détecter les incohérences dans les annonces;

limiter les doublons et contenus de faible qualité;

suggérer des titres et descriptions plus clairs;

améliorer la présentation des biens;

faciliter une recherche plus fiable pour les utilisateurs.

Cette approche permet à la plateforme de combiner volume, accessibilité et qualité, au bénéfice des particuliers, des professionnels et des personnes en recherche d’un bien.

Plus de 37.000 annonces déjà disponibles

Dès son lancement, marocimmo.com propose un catalogue de plus de 37.000 annonces immobilières réparties sur l’ensemble du territoire marocain. Les acheteurs et locataires peuvent consulter les offres disponibles, affiner leurs recherches et entrer directement en contact avec les propriétaires ou les professionnels concernés.

La plateforme ne prélève aucune commission sur les échanges ou transactions réalisés entre les utilisateurs.

Des outils pensés pour les particuliers et les agences

Au-delà de la diffusion gratuite, marocimmo.com prépare des fonctionnalités destinées à simplifier la publication et la gestion des annonces pour tous les profils. Les particuliers pourront publier leurs biens simplement, bénéficier de suggestions assistées par IA et améliorer la qualité de leurs annonces avant mise en ligne.

Lire aussi : Contrôle fiscal immobilier: Rabat et Casablanca pilotes d’un nouveau système fondé sur l’IA

Les agences immobilières disposeront progressivement d’outils plus avancés pour gérer leur activité:

gestion centralisée des annonces;

gestion de l’agence et des agents;

suivi des prospects;

centralisation des demandes entrantes;

suggestions assistées par IA;

validation automatique avant publication.

L’ambition est claire: offrir une plateforme performante de bout en bout, accessible aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, tout en conservant une publication 100% gratuite. Les annonceurs peuvent dès maintenant préparer leur arrivée sur marocimmo.com, la nouvelle plateforme immobilière gratuite pour particuliers et professionnels.

Préinscriptions ouvertes avant le déploiement en août

L’interface de dépôt d’annonces sera activée début août. En attendant, marocimmo.com ouvre les préinscriptions aux particuliers, propriétaires, agences immobilières et promoteurs souhaitant créer leur espace à l’avance. Cette phase permettra aux annonceurs d’être prêts dès l’ouverture du service et de publier gratuitement leurs biens dès le lancement de l’interface de dépôt.