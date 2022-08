© Copyright : DR

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé ce mardi 30 août 2022, à Rabat, les travaux de la neuvième réunion de la commission ministérielle pour les affaires des Marocains résidant à l’étranger et de la migration.

Au début de la réunion, le chef du gouvernement a rappelé les instructions royales, contenues dans plusieurs discours prononcés par le Roi, notamment lors du dernier discours à l’occasion du 69e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, dans lequel le Souverain a posé les fondements pour une politique publique efficiente en matière de gestion des affaires des Marocains du monde et pour la consolidation de leur attachement à leur identité et le renforcement de leur contribution au développement du Royaume.

Aziz Akhannouch a souligné dans son allocution, que l’une des priorités, à l’étape actuelle, est la consolidation de l’attachement culturel et spirituel des Marocains résidant à l’étranger, ainsi que la mise en place d’un mécanisme permettant l’accompagnement des talents des Marocains du monde, le soutien de leurs initiatives et projets, et l’encouragement et l’accompagnement de leurs investissements, dans le cadre des incitations accordées par la nouvelle Charte de l’investissement, souligne un communiqué du département de Aziz Akhannouch.



Le chef du gouvernement a incité l’ensemble des départements et établissements concernés, ainsi que le secteur de la finance et des affaires à accélérer le déploiement de programmes concrets de nature à favoriser la promotion de la situation des Marocains du monde, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur des frontières du Royaume.

Il a également appelé les membres de la commission ministérielle à s’attacher à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour déployer les directives royales, tout en invitant à veiller à la tenue de réunions régulières du comité technique issu de la commission, en vue d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’ensemble des décisions et recommandations, a ajouté la même source.

Le chef du gouvernement a par ailleurs salué le bon déroulement de l’opération Marhaba, qui a enregistré cette année l’entrée sur le territoire national de près de 2,8 millions de personnes, chiffre qui dépasse le niveau enregistré avant la pandémie.

Pour sa part, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a affirmé que le discours royal prononcé à l’occasion de la commémoration de l’anniversaire du 20 août, a inauguré une approche nouvelle, qui constitue une feuille de route traitant la problématique de la communauté marocaine établie à l’étranger de manière globale sur l’ensemble de l’année, et non pas uniquement pour les périodes d’accueil.

Le ministre a également mis l’accent sur les efforts considérables consentis en faveur des Marocains du monde, notamment en termes d’amélioration des conditions d’accueil sur le territoire national, soulignant que la mise en œuvre optimale des hautes instructions royales à ce sujet, requiert une action parallèle sur les plans institutionnel et législatif.

La réunion a mis en avant la nécessité pour le gouvernement de continuer à œuvrer pour l’intégration de la participation des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger aux instances de gouvernance et aux institutions consultatives; de procéder dans les meilleurs délais à la modernisation et la mise à niveau du cadre institutionnel relatif aux Marocains du monde, notamment en ce qui concerne la réorganisation du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME); et de veiller à la complémentarité des programmes d’action des départements concernés par les affaires des Marocains du monde et leur convergence avec les interventions de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger.