Le roi Mohammed VI a rendu, dans son discours marquant le 69e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, un hommage particulier aux cinq millions de Marocains du monde, y compris ceux de confession juive, pour leur forte mobilisation en faveur des causes nationales liées à leur patrie et aux provinces sahariennes marocaines.

Dans ce discours du 20 août 2022, le souverain a consacré une grande partie de son discours à la communauté des Marocains du monde, saluant un «front interne», «uni» de «Marocains entièrement mobilisés, partout où ils se trouvent, pour contrecarrer les manœuvres des ennemis: tel est le socle sur lequel doit reposer toute stratégie de défense de la Marocanité du Sahara».

Le Roi leur a rendu un hommage particulier, et a fait part de «son estime» envers les membres de «la communauté marocaine résidante à l’étranger qui défendent avec abnégation l’intégrité territoriale de leur pays, en faisant résonner la cause nationale à toutes les tribunes qui leur sont accessibles et à la faveur des positions qu’ils occupent».

Selon les observateurs, le Souverain a ainsi montré qu’il suivait avec un grand intérêt les actions constantes, instantanées et fermes que mènent les Marocains du monde, y compris les citoyens de confession juive en faveur des provinces sahariennes marocaines, là où ils se trouvent, «tous disséminés aux quatre coins du monde».

Le Roi du Maroc a ajouté que «dans ce domaine, les Marocains du monde représentent un cas d’exception, si l’on considère la force du lien qui les unit indéfectiblement à leur patrie, leur attachement à ses symboles sacrés et leur engagement déterminé à défendre ses intérêts supérieurs, quels que puissent être les problèmes et les difficultés qu’ils affrontent».

Après avoir salué «les attaches humaines solidement tissées avec le Maroc», le Souverain a posé une série de questions, s’interrogeant sur le fait de savoir qu’est-ce que les pouvoirs publics avaient réalisé «pour renforcer le sentiment patriotique de nos immigrés et pour répondre à leurs attentes», notamment dans les domaines «administratifs et de l’encadrement religieux et éducatif nécessaire». Le Roi s’est également interrogé sur le fait de savoir «si nous leur avons apporté l’accompagnement requis et les conditions favorables à la réussite de leurs projets d’investissement?».

Le souverain a répondu à cette question, en affirmant que les efforts de l’Etat, «bien que considérables», demeuraient «insuffisants». Et de poursuivre son propos: «bon nombre d’entre eux, hélas, se heurtent encore à plusieurs écueils pour régler leurs affaires administratives ou pour lancer leurs projets. Il convient par conséquent de remédier à cet état de fait».

Le Roi s’est en outre longuement arrêté sur les diverses compétences scientifiques, économiques, culturelles, politiques, sportives et autres dont peuvent se prévaloir les MRE. Ces compétences, a affirmé le souverain, «peuvent ainsi s’installer et travailler au Maroc, comme elles peuvent apporter leur concours, via toutes sortes de partenariats, depuis leurs pays d’accueil». Aussi, le Souverain a exhorté «les jeunes et les porteurs de projets marocains, résidant à l’étranger, à profiter des multiples opportunités d’investissement offertes par la mère-patrie, à tirer le meilleur parti des mesures d’incitation et des garanties que prévoit la nouvelle Charte de l’Investissement».

Pour parvenir à ces différents objectifs, le Roi a estimé qu’il était «temps de doter cette communauté, y compris les Marocains juifs, de l’encadrement nécessaire ainsi que des moyens et des conditions pour qu’elle donne le meilleur d’elle-même, dans l’intérêt bien compris de son pays et de son développement».

Le chef de l’Etat a par conséquent appelé à «la création d’un mécanisme dédié qui aura pour mission d’accompagner les compétences et les talents marocains à l’étranger, d’appuyer leurs initiatives et leurs projets». Cet appel est adressé avec insistance aux pouvoirs publics et au monde de la finance et des affaires au Maroc, afin de «s’ouvrir davantage sur les investisseurs parmi les membres de la communauté».

En conclusion, le Souverain a mis l’accent sur l’urgence «de moderniser et de mettre à niveau le cadre institutionnel afférant à cette catégorie de citoyens que Nous chérissons». Le Roi a ainsi proposé «de reconsidérer le modèle de gouvernance des institutions existantes afin d’en rehausser l’efficience et la complémentarité».

Interrogé à ce propos par Le360, le politologue Moussaoui Ajlaoui a indiqué que le souverain avait insisté dans son discours sur le rôle que jouent les MRE en faveur de leur patrie, invitant les pouvoirs publics à revoir et à renforcer le cadre institutionnel en charge des affaires de la communauté marocaine établie à l’étranger y compris les juifs Marocains. Le souverain, a déclaré le politologue, veut que «le gouvernement puisse accorder plus d’intérêt aux MRE, afin de faciliter notamment leur contribution au développement de leur pays».