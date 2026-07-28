Maroc-Espagne: le renforcement continu d’un axe commercial d’exception

Ancrée dans une dynamique continue d’intégration industrielle et logistique, la relation entre Rabat et Madrid franchit de nouveaux seuils, réaffirmant la centralité du Royaume au sein des échanges entre le continent africain et la péninsule Ibérique. Au fil des mois et des trimestres, le canal commercial transétroit de Gibraltar confirme sa vitalité stratégique. Les statistiques récemment dévoilées par le ministère espagnol de l’Économie, du Commerce et des Entreprises dressent un constat unanime: le Maroc consolide sa position prédominante de premier partenaire économique de l’Espagne sur l’ensemble du continent africain. Dans un contexte international marqué par la recomposition des chaînes de valeur globales, les flux d’échanges entre les deux voisins continuent de progresser à un rythme soutenu, devançant largement les volumes enregistrés avec d’autres économies majeures de la région telles que l’Algérie, l’Égypte, le Nigeria ou encore l’Afrique du Sud.

Cette prépondérance s’illustre de manière particulièrement nette à travers les chiffres enregistrés au cours du mois de mai 2026, rapporte le quotidien Les Inspirations Éco. Durant cette période d’un mois, la valeur globale des échanges bilatéraux s’est élevée à 2,189 milliards d’euros. La dynamique d’exportation de la péninsule vers le Royaume est restée particulièrement soutenue, atteignant 1,144 milliard d’euros, ce qui correspond à une progression de 4,9% par rapport à la même période de l’année précédente. Ces flux commerciaux représentent désormais 3,3% de la totalité des ventes internationales de l’Espagne. Dans le sens inverse, les marchandises marocaines acheminées vers le marché espagnol ont franchi le seuil de 1,046 milliard d’euros, enregistrant une hausse annuelle de 2,1% et comptant pour 2,4% des approvisionnements globaux de l’Espagne auprès de ses partenaires étrangers. L’équilibre global de ces échanges mensuels maintient ainsi une balance commerciale favorable aux opérateurs espagnols, dégageant un excédent de 98,4 millions d’euros contre 66,1 millions d’euros constatés un an plus tôt.

Si l’on élargit le prisme d’analyse aux cinq premiers mois de l’année civile, les indicateurs macroéconomiques confirment la solidité structurelle de ce partenariat transfrontalier. Durant cette période, la valeur cumulée des échanges commerciaux inter-entreprises a franchi le cap symbolique des 10 milliards d’euros pour s’établir à 10,107 milliards d’euros. Dans le détail de ces flux, les ventes des entreprises espagnoles vers le marché marocain se sont chiffrées à 5,256 milliards d’euros, affichant une stabilité positive marquée par une légère croissance de 0,2% sur un an. Simultanément, les expéditions de marchandises marocaines à destination de la rive nord ont connu une accélération de 2,4%, atteignant un volume financier de 4,852 milliards d’euros. Cette balance bilatérale sur cinq mois dégage un surplus commercial cumulé de 404 millions d’euros au bénéfice de l’économie ibérique, tout en réaffirmant le rôle clé du Royaume qui demeure non seulement le premier client africain du tissu productif espagnol, mais également son tout premier fournisseur sur le continent, écrit Les Inspirations Éco.

L’analyse sectorielle fine fournie par les administrations ibériques met en lumière une interdépendance industrielle d’une profondeur remarquable. Loin de se limiter à de simples échanges de matières premières, le commerce entre les deux pays est profondément tiré par des secteurs manufacturiers à forte valeur ajoutée. Du côté des exportations espagnoles, les biens d’équipement constituent la première catégorie marchande avec 19,4% du total des ventes sur les cinq premiers mois de l’année, suivis de près par les produits agroalimentaires à hauteur de 19,6%, l’industrie chimique avec 15,8% et la filière automobile qui représente 12,9%. Le profil des importations espagnoles en provenance des usines et exploitations marocaines reflète un miroir quasi parfait de cette structuration : les biens d’équipement y trônent au premier rang, en représentant 23,3% des achats, devançant les produits chimiques à 15,3%, les ressources énergétiques à 13,7%, l’agroalimentaire à 12,6% et le secteur automobile à 11,3%.

Une telle architecture croisée traduit l’existence de véritables écosystèmes industriels co-développés, au sein desquels les composants et sous-ensembles transitent régulièrement entre les deux rives du Détroit avant de rejoindre les chaînes d’assemblage final ou le marché de consommation. Ce phénomène est particulièrement visible dans les filières de la construction automobile, des équipements électriques et industriels, ainsi que dans la transformation agroalimentaire. Cette dynamique bilatérale s’inscrit au surplus dans un mouvement plus large de renforcement des axes commerciaux entre l’Espagne et le continent africain dans son ensemble. Durant le seul mois de mai, les expéditions espagnoles vers l’Afrique ont progressé de 11% sur un an, tandis que les réceptions de produits africains bondissaient de 34,3%. Sur les cinq premiers mois consolidés de l’exercice, ces flux globaux ont augmenté de 5,5% à l’export et de 6,3% à l’import, portant la part de l’Afrique à 6% de l’ensemble des exportations espagnoles et à 8,6% de ses importations mondiales, confirmant ainsi le statut du Maroc en tant que véritable pont stratégique entre l’Europe et l’Afrique.