Maroc-Égypte: une nouvelle ère de coopération

Créer des emplois, renforcer les transferts de savoir-faire et stimuler la compétitivité industrielle: tels sont les objectifs affichés de la nouvelle dynamique de coopération économique entre le Maroc et l’Égypte.

À l’ouverture du Forum d’investissement et de commerce égypto-marocain, tenu au Caire le 4 mai 2025, Mohamed Ali Tazi, président du Conseil d’affaires Maroc-Égypte, a lancé un appel fort pour construire un partenariat ambitieux et durable entre les deux nations, indique le quotidien L’Économiste dans son édition du mardi 6 mai.

Avec des économies complémentaires et un potentiel considérable, les deux pays ambitionnent de devenir des pôles régionaux dans des secteurs clés tels que l’agroalimentaire, la pharmaceutique, les énergies renouvelables, la logistique, les transports et la finance. Dans cette logique, l’Égypte représente pour le Maroc une passerelle stratégique vers les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique de l’Est, tandis que le Royaume constitue une porte d’entrée privilégiée vers l’Afrique de l’Ouest et l’Europe.

«La tenue de ce forum d’affaires, organisé par le Secrétariat d’État chargé du Commerce et l’ASMEX (Confédération marocaine des exportateurs), en présence d’Omar Hejira, secrétaire d’État marocain chargé du Commerce extérieur, et de Hassan Al Khatib, ministre égyptien de l’Investissement et du Commerce extérieur, témoigne de la volonté politique partagée d’intensifier les échanges économiques», lit-on.

Une importante délégation d’hommes d’affaires, de présidents de fédérations sectorielles et de représentants de chambres professionnelles a répondu présent pour explorer de nouvelles opportunités et nouer des partenariats concrets.

Les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Égypte ont atteint 1,1 milliard de dollars en 2024. Mais un déséquilibre persiste: les exportations marocaines ne représentent encore que 6% des importations égyptiennes. Pour y remédier, les deux pays entendent lever les obstacles à l’export, relancer les réunions de la Commission mixte et organiser régulièrement des forums économiques bilatéraux.

Parmi les signaux encourageants, écrit L’Économiste, les importations égyptiennes de voitures marocaines ont connu une progression rapide, passant de 400 unités à 8 000 attendues d’ici 2026. L’objectif est désormais d’atteindre 500 millions de dollars d’exportations marocaines vers l’Égypte à l’horizon 2026.

L’un des leviers envisagés pour structurer cette coopération est l’émergence du Conseil d’affaires Maroc-Égypte comme plateforme de référence pour les acteurs du secteur privé. Il aura pour mission de porter les recommandations, de suivre les engagements et d’accompagner les projets d’investissement. Une plateforme numérique commune sera également lancée pour fluidifier les échanges sectoriels et renforcer la visibilité des opportunités.

Mohamed Ali Tazi a également plaidé pour l’activation de l’Accord d’Agadir, cadre régional favorable à l’intégration économique entre pays membres, dont le Maroc et l’Égypte. Une telle dynamique pourrait propulser les produits marocains sur de nouveaux marchés et accroître leur compétitivité au niveau régional et international.