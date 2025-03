Maroc-Égypte: un fast track pour sauver le partenariat commercial

Lors d’une réunion stratégique entre le ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, et le ministre égyptien de l’Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib, un accord ambitieux a été conclu pour dynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un partenariat économique axé sur une coopération gagnant-gagnant, visant à lever les obstacles et à multiplier les opportunités commerciales pour les deux pays, indique Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 3 mars.

L’un des principaux résultats de cette réunion a été l’accord sur la mise en place d’un fast track du côté égyptien, destiné à simplifier et accélérer l’accès des exportations marocaines au marché égyptien. Cette initiative vise à surmonter les défis administratifs et logistiques qui freinent la fluidité des échanges commerciaux, en garantissant un traitement rapide et privilégié des exportations marocaines. Cette mesure devrait donc contribuer à l’augmentation du volume des échanges, notamment dans des secteurs stratégiques tels que l’automobile, où le Maroc cherche à accroître sa présence sur le marché égyptien.

Les ministres ont également convenu d’établir une ligne de communication directe entre les autorités des deux pays afin de résoudre rapidement les éventuels obstacles qui entravent la libre circulation des biens. Cette plateforme de communication permettra de suivre de près les statistiques des échanges commerciaux et de traiter les problématiques en temps réel, assurant ainsi une réactivité optimale et un suivi rigoureux des objectifs fixés.

Dans cette même optique, les deux parties se sont engagées à déployer tous les efforts nécessaires pour stimuler les exportations marocaines vers l’Égypte, notamment dans le secteur automobile, qui représente un axe de croissance stratégique pour le Maroc. Ce secteur bénéficie déjà de la compétitivité des produits marocains, et l’accord prévoit un soutien accru pour maximiser les opportunités commerciales et renforcer la présence des entreprises marocaines en Égypte.

Un autre point majeur de l’accord est la création d’un forum d’affaires (B2B) qui se tiendra en Égypte en avril 2025. Ce forum visera à faciliter la mise en relation des acteurs du secteur privé des deux pays, à favoriser les partenariats économiques et à renforcer les réseaux d’affaires. Ce type d’événements représente une opportunité clé pour les entreprises marocaines de se faire connaître et d’établir des relations durables avec des partenaires égyptiens.

Par ailleurs, la mise en place d’une commission mixte commerciale et l’activation du Conseil des affaires sont des démarches visant à structurer la coopération commerciale sur le long terme. Ces initiatives garantiront un suivi cohérent des actions entreprises et permettront d’adapter les politiques commerciales aux réalités économiques des deux pays.

Omar Hejira a souligné qu’une visite des exportateurs marocains en Égypte serait organisée dans les prochaines semaines. Cette initiative vise à approfondir les relations commerciales entre les deux nations, à renforcer les échanges dans des secteurs spécifiques comme l’automobile, et à promouvoir une coopération bilatérale fondée sur un bénéfice mutuel. En outre, cette visite s’inscrit dans une dynamique plus large visant à transformer les relations commerciales entre les deux pays en un partenariat stratégique.