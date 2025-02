Rabat: le Maroc et l’Égypte réexaminent leur accord de libre-échange

Cette réunion intervient après les vives tensions médiatiques dues à un différend commercial entre les deux pays. Selon les médias des deux pays, cette crise est née après «la suspension de l’entrée de certains produits égyptiens dans les ports marocains, en réponse aux obstacles imposés par l’Égypte aux exportations marocaines, notamment les voitures, sous prétexte qu’elles ne répondent pas aux normes».

Le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas a indiqué ce jeudi, lors de son point de presse hebdomadaire, qu’une réunion se tiendra ce soir et à laquelle prendront part le ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, le secrétaire d’État marocain chargé du commerce extérieur et le ministre égyptien du Commerce extérieur.

Mustapha Baïtas a rappelé que les deux pays sont liés par des accords bilatéraux, régionaux et internationaux. «Il est naturel que des problèmes liés à ces accords surgissent de temps à autre», a-t-il dit. Et d’ajouter qu’il existe cependant «des mécanismes permettant de surmonter ces problèmes dans un esprit de compréhension et de fraternité qui caractérise les relations entre les deux pays.»

Le porte-parole du gouvernement a tenu à souligner que les relations maroco-égyptiennes sont «fortes et distinguées à tous les niveaux et dans tous les domaines. Ce sont des relations basées sur une fraternité sincère, la solidarité et la coordination», a conclu le responsable gouvernemental.