Marché touristique allemand: le Maroc peut mieux faire

L’embellie du tourisme au Maroc aura globalement été des plus positives en 2023, mais par marché, le pays présente des résultats contrastés. Sur le marché espagnol, le Royaume a réalisé une hausse record d’arrivées de touristes (+48%). Les touristes britanniques ont également été nombreux à visiter le pays l’an dernier (+23%). Pour la France, le mot d’ordre est la stagnation.

Mais lors de la même période, de fortes baisses et déperditions des arrivées de touristes ont eu lieu en provenance de nombreux marchés émetteurs classiques. C’est le cas notamment de l’Allemagne (-32%), les Pays-Bas (-20%), la Belgique (-17%), l’Italie (-5%), les Etats-Unis (-5%), ou encore la Chine (-62%)… par rapport à l’année de référence, soit 2019, constate le quotidien L’Economiste dans son édition du mercredi 21 février.

Le quotidien s’intéresse plus particulièrement au marché allemand. «Parmi les villes impactées par la baisse des arrivées des Allemands au Maroc, figurent Agadir, Essaouira, Dakhla, Marrakech… Les Allemands et les Scandinaves ont une préférence surtout pour les stations balnéaires d’Agadir et Essaouira», lit-on.

Si les touristes allemands étaient moins nombreux en 2023 au Maroc, c’est parce qu’ils ont plus de préférence pour l’Espagne (22%) et l’Italie (19%), qui représentent leurs destinations préférées, selon une étude récente. La Grèce est la troisie destination préférée des touristes allemands, suivie de la Croatie (7%), la Turquie (6%), le Portugal (5%), l’Egypte (4%), l’Afrique du Sud (2%), Cuba (2%)… Quant au Maroc, il arrive loin derrière (1%) aux côtés de la Tunisie, du Brésil.

«La destination Maroc n’est citée qu’à hauteur de 1% lors d’un sondage récent effectué à la veille du salon ITB Messe Berlin, qui se tiendra début mars prochain», lit-on. Les attributs qui reviennent souvent dans le choix du Royaume sont: l’ensoleillement, le climat doux et tempéré, l’attrait des sites touristiques et du patrimoine culturel, ou encore les nouvelles expériences de voyages et découvertes qu’il offre. Parmi les principaux bassins allemands pourvoyeurs de touristes, figurent Francfort, Munich, Berlin, Düsseldorf, Hambourg.

Mais tout reste à faire. «L’ONMT et la Confédération nationale du tourisme (CNT) devront mieux s’outiller en 2024 pour saisir des opportunités sur le marché allemand et séduire plus de touristes, y compris auprès des jeunes générations (18-25 ans)», recommande L’Economiste.