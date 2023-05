Marché immobilier: les prix baissent (légèrement), les transactions s’effondrent

Le marché immobilier stagne et ce n’est pas bon signe pour l’économie.. DR

Le marché immobilier stagne et ce n’est pas bon signe pour l’économie. L’indice des prix des actifs immobiliers de Bank Al-Maghrib (BAM) a enregistré une hausse trimestrielle d’à peine 0,3%. Et encore: si les prix des terrains augmentent de 0,9%, ceux du résidentiel reculent de 0,2%. Plus inquiétant, le nombre total de transactions est en recul de 14,8%. C’est ce que relève le quotidien Les inspirations Eco dans son édition du mardi 23 mai.

Sur le résidentiel, les transactions se sont contractées de 17,3%, recouvrant des baisses de 17,5% pour les appartements, de 18% pour les maisons et de 4,2% pour les villas, souligne BAM. D’après la Banque centrale, en glissement annuel, les prix du résidentiel ont reculé de 0,1%, résultat de la baisse de 0,5% des prix des villas et de la stagnation de ceux des appartements et des maisons.

Au chapitre du foncier, en glissement trimestriel, les prix des terrains ressortent en hausse de 0,9% et le nombre de transactions a connu une régression de 10,6% d’un trimestre à l’autre.

L’indice des prix des biens à usage professionnel a affiché, lui, un accroissement de 1,1%, recouvrant une augmentation de 1,3% pour les locaux commerciaux et une baisse de 0,6% pour les bureaux. Quant au nombre de transactions, il a diminué de 3,7%, (-7,4% pour les locaux commerciaux et +18,5% pour les bureaux).

Pour ce qui est de la tendance du marché immobilier par ville, si à Rabat les prix ont augmenté de 5%, en lien avec l’appréciation des prix des biens résidentiels (+4,3%) et de ceux des terrains (+23,1%), à Casablanca, c’est plutôt l’inverse. Dans la capitale économique, les prix ont, en effet, baissé de 0,1% d’un trimestre à l’autre, reflétant une diminution de 4,9% pour les terrains et des hausses de 0,3% pour le résidentiel et de 0,1% pour les biens à usage professionnel.

À Marrakech, le tableau de bord du marché de l’immobilier ressemble à celui de Rabat avec une hausse des prix de 0,7%, recouvrant une évolution de +3,3% des prix des terrains et de +0,3% de ceux des actifs à usage professionnel et un repli de 2,2% de ceux des biens résidentiels. Enfin à Tanger, l’indice des prix a perdu 0,7% avec -1,2% pour les prix du résidentiel et -8% pour ceux des actifs à usage professionnel.