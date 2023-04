Immobilier: entre achat et location, quel est le choix le plus avantageux financièrement?

Les Marocains sont catégoriques: tous préfèrent être propriétaires du bien immobilier qu’ils occupent. Comme le souligne La Vie Éco dans sa livraison hebdomadaire, dans leur majorité, ils commencent dès l’entame de leur vie active à louer un bien, pour quelque mois ou quelques années, le temps de se constituer une épargne qui leur servira d’avance, avant de se lancer dans une recherche pour l’achat d’un bien durable.

Il reste à savoir si l’achat d’un bien immobilier est plus avantageux financièrement que la location. Si la question est naturellement tranchée lorsqu’on s’inscrit dans une logique patrimoniale, permettant de transmettre le bien à ses descendants, elle l’est moins lorsqu’on aborde la perspective financière. «Si l’on se positionne en investisseur, l’option de la location du bien l’emporte largement», tranche l’hebdomadaire.

Selon La Vie Éco, la location est aujourd’hui avantageuse, «compte tenu de la baisse du pouvoir d’achat, de l’inadéquation entre l’offre et la demande, du maintien des prix des biens résidentiels à un niveau élevé en dépit d’un contexte de décélération de la croissance».

Aussi, la location apparaît comme une alternative intéressante en comparaison avec l’acquisition. L’analyse de l’hebdomadaire économique valide cette thèse.

Pour le démontrer, l’exemple d’un bien immobilier d’une valeur de 2 millions de dirhams est donné. Si un client achète à crédit sur une durée de 20 ans, avec une avance de 200.000 dirhams, le coût global après cette durée, comprenant mensualités (13.375 DH) frais et assurances, se monte à 3,65 millions de dirhams. Si le bien a doublé de valeur (4 MDH) et que son acheteur souhaite le revendre, il aurait gagnéune plus-value d’un peu plus de 350.000 dirhams.

Le même exemple est ensuite appliqué à l’option de location. Si le même bien a été loué à 8.000 dirhams mensuellement, le locataire aurait déboursé, en prenant en compte les révisions des loyers, une somme de 2,4 millions de dirhams en 20 ans. Si le montant qui résulte de la différence entre le loyer et la mensualité (13.375 dirhams) a été placé dans un produit d’épargne-retraite à un taux de 2,5% pendant 20 ans, la différence entre le loyer et la mensualité, soit 5.375 DH, devrait rapporter une plus-value de 848.000 dirhams.