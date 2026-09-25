Managem: le chiffre d’affaires en hausse de 166% à 11,76 milliards de dirhams au premier semestre

Au premier semestre 2026, Managem affiche une progression spectaculaire de tous ses indicateurs, portée par la montée en puissance de deux nouvelles mines. Ainsi, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 11,76 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2026, contre 4,42 MMDH un an plus tôt, soit une hausse de 166%, indique le groupe minier dans un communiqué.

Cette évolution s’explique par la contribution des nouvelles mines du groupe, Tizert au Maroc et Boto au Sénégal, conjuguée à la hausse des cours des métaux précieux (or et argent) et du cuivre. Ces effets positifs ont toutefois été partiellement atténués par le repli des productions d’argent à Imiter et d’or à Tri-K, deux sites affectés par des difficultés opérationnelles au cours du semestre.

De même, l’excédent brut d’exploitation (EBE) ressort à 6,19 MMDH, contre 1,44 MMDH au premier semestre 2025, soit une progression de plus de 300%. Cette performance permet au groupe d’améliorer sa marge opérationnelle de 20 points, à 53% contre 33% un an auparavant.

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Le résultat d’exploitation s’établit quant à lui à 4,83 MMDH, réalisant un bond de 4,11 MMDH par rapport à fin juin 2025, une progression qui reflète directement l’amélioration de l’excédent brut d’exploitation.

Le résultat financier reste négatif, à -109 millions de dirhams (MDH), mais s’améliore légèrement par rapport aux -118 MDH enregistrés au premier semestre 2025.

Pour le résultat net part du groupe (RNPG), il s’établit à 3,77 MMDH au 30 juin 2026, contre 380 MDH un an plus tôt, soit une hausse spectaculaire de 3,39 MMDH.

Tizert et Boto, deux projets stratégiques à pleine capacité

Cette progression est soutenue notamment par la forte contribution de la mine de Boto au Sénégal et celle de Tizert au Maroc. Le groupe précise que cette hausse a toutefois été partiellement atténuée par l’augmentation de la charge d’impôt et des intérêts minoritaires.

Par ailleurs, Managem indique qu’une nouvelle phase s’ouvre pour le groupe avec la mise en production de ces deux projets stratégiques majeurs. Les mines de Tizert au Maroc et de Boto au Sénégal ont atteint leur capacité de production nominale au cours du premier semestre 2026.

Après cette mise en production jugée réussie, qui permet au groupe de franchir un nouveau palier de croissance, le second semestre 2026 constituera une étape de consolidation de cette nouvelle dimension, selon le communiqué du groupe.