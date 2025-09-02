Première coulée d’or à Boto: Managem démarre sa production au Sénégal

Cette étape vient couronner plus de deux ans de travaux intensifs et marque l’entrée officielle du site en production, indique le groupe panafricain dans un communiqué. «Elle illustre la concrétisation de la stratégie aurifère du Groupe, qui vise à renforcer durablement sa présence en Afrique de l’Ouest et à consolider son positionnement d’acteur de référence dans le secteur aurifère continental», lit-on.

Fruit d’un investissement de 350 millions d’euros, Boto est l’un des projets miniers les plus importants du pays. La mine vise une production annuelle moyenne de 160.000 onces d’or, soit environ 5 tonnes, au cours des trois premières années. Ses réserves sont évaluées à environ 1,8 million d’onces, soit près de 56 tonnes, et sa durée de vie estimée à douze ans.

Le site comprend une mine à ciel ouvert d’une capacité d’extraction de 35 millions de tonnes de roche par an, une usine de traitement de 2,75 millions de tonnes de minerai par an, intégrant des procédés de dernière génération et des infrastructures essentielles (centrale électrique de 23 MW, barrage d’eau, digue à résidus, dépôt de carburants, base de vie, piste d’atterrissage et réseau routier).

Un projet à fort impact local

Au plus fort de la phase de construction, le projet a mobilisé plus de 2.500 emplois, dont 90% occupés par des Sénégalais. À terme, l’exploitation devrait générer plus de 1.500 emplois directs et indirects, contribuant ainsi au développement économique et social au niveau local et régional.

«Conformément à l’engagement du Groupe pour un développement responsable, Boto a intégré, dès sa phase de construction, un programme d’actions communautaires visant à améliorer l’accès à l’eau potable, la santé, la formation professionnelle et l’employabilité des jeunes et des femmes. Le projet a également soutenu des initiatives génératrices de revenus au bénéfice des communautés de la région», lit-on encore.

Commentant cette étape structurante, Imad Toumi, président directeur général du groupe Managem, n’est pas peu fier. «Je suis heureux de voir ce projet se concrétiser, attendu depuis tant d’années par les communautés locales et porteur de développement pour toute la région. Le démarrage de Boto illustre notre ambition de devenir un acteur aurifère de référence en Afrique de l’Ouest. Ce succès est d’abord le fruit de la mobilisation et de l’engagement exceptionnel de nos équipes, en étroite collaboration avec les autorités sénégalaises. Il s’inscrit pleinement dans notre vision de croissance durable, fondée sur l’excellence opérationnelle, le respect de l’environnement et l’attention portée aux communautés locales», a-t-il déclaré.