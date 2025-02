Managem et Barrick Gold: un partenariat stratégique pour dynamiser l’exploitation aurifère au Sénégal

Managem et Barrick Gold Corporation s’associent pour exploiter le potentiel aurifère des permis de Daorala, Noumoufoukha et Faraba, avec un investissement initial de 7,5 millions de dollars.. DR

L’exploration minière au Sénégal entre dans une nouvelle ère avec l’annonce d’un partenariat stratégique de grande envergure entre Managem et Barrick Gold Corporation. Cette alliance marque un tournant décisif pour l’industrie minière sénégalaise, les deux géants unissant leurs forces pour exploiter le potentiel aurifère des permis de recherche de Daorala, Noumoufoukha et Faraba, situés au cœur d’une région géologique d’exception. Un projet ambitieux qui promet non seulement de dynamiser le secteur minier, mais aussi d’attirer un flux d’investissements majeurs, indique le quotidien Les Inspirations Éco dans son édition du 18 février.

Le Sénégal, ancré dans la ceinture aurifère mondialement réputée qui s’étend de l’ouest du Mali à l’est du pays, offre des conditions idéales pour de nouvelles découvertes. Dans ce cadre, Managem et Barrick s’engagent à explorer 820 km² de terrain au potentiel géologique avéré.

Le partenariat prévoit un investissement initial de 7,5 millions de dollars par Barrick durant les deux premières années, suivi de 15 millions supplémentaires entre la troisième et la septième année. L’objectif? Lancer une étude de préfaisabilité afin de confirmer un potentiel d’au moins 2 millions d’onces d’or, un pari stratégique ambitieux qui doit toutefois être soumis à l’approbation du ministère sénégalais de l’Énergie, du Pétrole et des Mines.

Cette alliance repose sur une complémentarité parfaite: Managem, avec sa maîtrise locale et son expertise du terrain, s’associe à Barrick, leader mondial de la géologie et de l’exploitation aurifère, dont la solidité financière et l’expérience accéléreront l’exploration et la valorisation des ressources.

Mais ce partenariat ne se limite pas à un simple enjeu économique. Managem et Barrick partagent une vision commune d’une exploitation minière responsable, en conformité avec les normes internationales en matière de durabilité, d’environnement et de responsabilité sociale. L’objectif est de garantir des retombées positives pour les communautés locales en générant des emplois, en développant des infrastructures et en créant un véritable écosystème économique autour de l’exploitation aurifère.

Managem, groupe minier panafricain fort de 90 ans d’expérience, se distingue par son portefeuille diversifié entre l’or et les métaux stratégiques pour la transition énergétique. Présent dans sept pays africains, le groupe est un acteur clé engagé dans une exploitation respectueuse des normes internationales.

De son côté, Barrick Gold Corporation, leader mondial dans l’exploitation de l’or et du cuivre, est reconnu pour sa capacité à identifier et exploiter les gisements les plus prometteurs, tout en adoptant une stratégie axée sur la rentabilité et la durabilité.

Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique ambitieuse visant à renforcer l’attractivité du secteur minier sénégalais. En mobilisant des ressources financières et humaines considérables, il pave la voie à une exploitation plus efficiente des richesses naturelles du pays.