Managem cède la Compagnie minière d’Oumejrane au britannique MetalNRG Plc

Managem a officialisé la vente de la Compagnie Minière d’Oumejrane à MetalNRG Plc. La transaction, d’une valeur de 32 millions de dollars américains, inclut la totalité des actions de cette filiale. Une prime additionnelle pourra être versée en fonction du prix du cuivre sur les 12 mois suivant la clôture de l’accord, précise le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 21 octobre.

L’acquisition, financée par Orion Resource Partners, un fonds d’investissement basé à New York, est soumise à plusieurs conditions suspensives, dont l’approbation du Conseil de la Concurrence au Maroc. Orion, spécialiste des métaux précieux et de la transition énergétique, apportera son expertise financière pour soutenir MetalNRG dans cette opération. «La collaboration entre MetalNRG et Managem pourrait également ouvrir la voie à de futures coopérations, avec l’objectif partagé de renforcer l’industrie minière marocaine et de promouvoir des pratiques responsables», lit-on.

La mine d’Oumejrane, opérationnelle depuis 2014, produit du concentré de cuivre, avec une production de 3.000 tonnes en 2023. MetalNRG prévoit de renforcer les capacités de production et d’augmenter les retombées locales, tant sur le plan économique que social, notamment par la création d’emplois et le transfert de compétences.

«Cette acquisition représente une étape importante pour MetalNRG, une société britannique spécialisée dans les ressources naturelles», lit-on encore. Cité par le quotidien, Christopher Chadwick, directeur exécutif de MetalNRG, a exprimé son enthousiasme pour l’opération, soulignant que la Compagnie Minière d’Oumejrane s’intègre parfaitement à la stratégie de MetalNRG.

Egalement cité, Imad Toumi, président directeur général de Managem, a souligné que cette cession s’inscrit dans la volonté du groupe de concentrer ses efforts sur des projets de plus grande envergure. «En nous séparant d’actifs de petite taille, nous nous positionnons pour une croissance durable et rentable. Nous avons confiance en la capacité de MetalNRG à maintenir les standards élevés en matière de sécurité, de protection de l’environnement et de gouvernance que nous avons établis», a-t-il déclaré.

Managem poursuit par ailleurs son développement dans le domaine des métaux de la transition énergétique, un secteur clé pour l’avenir du groupe, déjà présent dans plusieurs pays africains. Cette cession va permettre à l’entreprise de se focaliser sur ses ambitions à long terme.