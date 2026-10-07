Economie

Macroéconomie: le Maroc confirme sa robustesse au cœur d’un paysage africain sous pression

Un visuel représentant certains secteurs économiques. (Photo d'illustration).

Revue de pressePorté par une croissance solide, une inflation maîtrisée et des finances publiques contenues, le Maroc se distingue par des indicateurs macroéconomiques plus favorables que ceux de plusieurs économies comparables. Une dynamique robuste mise en lumière par la dernière note d’Attijari Global Research, qui rappelle toutefois la vulnérabilité persistante du Royaume face aux fluctuations énergétiques mondiales. Cet article est une revue de presse tirée de La Nouvelle Tribune.

Par La Rédaction
Le 07/10/2026 à 20h27

Dans un contexte international marqué par la persistance des tensions géopolitiques, des coûts énergétiques élevés et des conditions financières devenues plus restrictives, l’économie marocaine parvient à préserver des indicateurs macroéconomiques relativement solides. Selon la dernière édition de la note AfricaDev Insights d’Attijari Global Research, relayée par le magazine hebdomadaire La Nouvelle Tribune, le Royaume affiche une résilience notable qui le place dans une situation plus favorable que celle de plusieurs autres économies comparables sur le continent africain. Cette performance repose sur des fondamentaux encourageants en matière de croissance, de maîtrise de l’inflation, d’investissement et de gestion des finances publiques, bien que des incertitudes persistent à l’échelle mondiale.

L’économie internationale fait certes preuve d’une résistance supérieure aux prévisions initiales pour l’année 2026, avec une croissance mondiale attendue autour de 2,9% d’après l’Organisation de coopération et de développement économiques. Cette dynamique demeure toutefois profondément fragmentée entre les pays portés par les investissements technologiques et ceux qui subissent directement les chocs géopolitiques. Pour les nations africaines, cette conjoncture engendre des risques prononcés liés à la hausse conjointe des prix de l’énergie, de l’inflation et des taux d’intérêt, menaçant la stabilité des devises nationales et alourdissant le coût des financements souverains.

Au cœur de cet environnement complexe, le Maroc se distingue par un rythme de progression de son produit intérieur brut parmi les plus élevés de sa région. Les analyses financières initiales tablaient sur une expansion de l’économie nationale de 4,9%, tandis que les projections actualisées de Bank Al-Maghrib situent désormais cette croissance à 4,4%. «Cette dynamique est notamment soutenue par une valeur ajoutée agricole en progression de 1%, grâce à une campagne céréalière favorable dont la production est estimée à 93 millions de quintaux, conjuguée à une bonne tenue des activités non agricoles, qui progressent à un rythme de 3,1%», souligne La Nouvelle Tribune.

Sur le front des prix, la situation offre un autre contraste particulièrement favorable pour le Royaume, l’inflation s’étant établie à −0,3 % au mois d’août, avec une moyenne annuelle projetée à seulement 0,7% par la banque centrale. Cette maîtrise exemplaire contraste fortement avec les tensions inflationnistes observées chez plusieurs partenaires et voisins africains. Cette situation a d’ailleurs permis à Bank Al-Maghrib de maintenir son taux directeur inchangé à 2,25%, dans un climat où la préservation du pouvoir d’achat et la stabilité monétaire renforcent la confiance des agents économiques.

Sur le plan budgétaire et structurel, les indicateurs marocains confirment la maîtrise progressive des équilibres macroéconomiques nationaux. Le taux d’endettement public est ainsi attendu à 65,8% du produit intérieur brut avant de décroître l’année suivante, se situant nettement en deçà des ratios relevés dans de nombreuses autres économies comparables. De surcroît, le taux d’investissement s’établit à un niveau élevé, représentant 26,1% de la richesse nationale, tandis que le déficit budgétaire reste contenu à 3,9% du PIB, traduisant la rigueur des choix budgétaires opérés par les autorités.

Malgré ces atouts structurels indéniables, l’économie marocaine demeure exposée à des vulnérabilités exogènes, au premier rang desquelles figure sa dépendance énergétique. En tant qu’importateur net d’hydrocarbures, le pays subit l’impact direct des fluctuations du marché pétrolier international et de la flambée du prix du baril de Brent, ce qui pèse inévitablement sur le compte courant et alourdit la facture des approvisionnements. Conjugué à l’appréciation du dollar américain, ce facteur extérieur impose une vigilance constante pour préserver les équilibres extérieurs du pays face aux soubresauts de la conjoncture planétaire.

Par La Rédaction
Le 07/10/2026 à 20h27

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