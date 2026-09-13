Economie

Maroc: la croissance prévue à 4,1% en 2027

Croissance économique.

Croissance économique.

L’économie nationale devrait maintenir une trajectoire de croissance soutenue en 2027 avec un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 4,1%, ressort-il du rapport d’exécution budgétaire et de cadrage macroéconomique triennal accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l’année prochaine.

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/09/2026 à 08h55

Cette performance serait portée par une progression modérée de 1,2% de la valeur ajoutée agricole, sous l’hypothèse d’une campagne agricole de 70 millions de quintaux (Mqx), ainsi que par le maintien d’une dynamique robuste des activités non agricoles, dont la valeur ajoutée progresserait de 4,3%, indique ce rapport publié sur le site du ministère de l’Économie et des Finances.

La croissance des activités non agricoles continuerait d’être principalement soutenue par le secteur secondaire, dont la valeur ajoutée accélérerait à 4,9%, après 4,5% en 2026. Le secteur tertiaire conserverait également un rythme de croissance élevé, avec une progression de 4,1%, après 4% en 2026.

Lire aussi : Croissance record de plus de 45%: l’aéroport de Dakhla conforte son rôle de levier du tourisme et de l’investissement dans le Sahara marocain

Du côté de la demande, la consommation finale des ménages (y compris les institutions sans but lucratif) continuerait de constituer un moteur important de la croissance, malgré une légère décélération de son rythme de progression, qui passerait de 4,6% en 2026 à 4,3% en 2027.

La consommation finale des administrations publiques demeurerait soutenue, avec une hausse de 6,6%, après 9,1% en 2026. Pour sa part, la formation brute de capital fixe progresserait de 4,6%, contre 4% en 2026, confirmant la poursuite de l’effort d’investissement et du renforcement des capacités productives de l’économie nationale.

Les échanges extérieurs devraient, pour leur part, conserver une orientation favorable. Les exportations de biens et services, en volume, progresseraient de 7,3% en 2027, après 6,4% en 2026, tandis que les importations augmenteraient de 7% en 2027, après 5,5% une année auparavant, en lien avec le maintien du dynamisme de la demande intérieure et de l’investissement.

Aux prix courants, le PIB devrait enregistrer une progression de 6% en 2027, après une hausse de 6,8% en 2026, traduisant la combinaison d’une croissance réelle soutenue et d’une inflation globalement maîtrisée.

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/09/2026 à 08h55
#Croissance nationale#croissance#loi de finances#performance#PIB

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