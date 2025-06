Lutte contre la corruption dans le secteur financier: la feuille de route 2025-2026 approuvée

La cinquième réunion annuelle de haut niveau de suivi de la convention de coopération dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption dans le secteur financier (CASF) s’est tenue le 11 juin 2025 à Rabat.

Elle a été organisée par l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) et les trois autorités du secteur financier: Bank Al-Maghrib, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), indique un communiqué conjoint.

Cette rencontre a permis de dresser le bilan, pour la période 2024-2025, de la mise en œuvre de cette convention signée entre ces institutions en novembre 2019, et d’approuver la feuille de route pour la période 2025-2026. Elle a également été l’occasion d’échanger sur les évolutions récentes en matière de prévention et de lutte contre la corruption, tant au niveau national qu’international, ajoute le communiqué.

Ainsi, notent ces institutions, la période écoulée a vu la mise en œuvre de plusieurs actions destinées à soutenir la dynamique sectorielle en matière de prévention et de lutte contre la corruption. À ce titre, des séminaires et des sessions de formation ont été organisés au profit de plus de 1.600 cadres et responsables relevant des autorités et établissements du secteur financier, sur les thématiques clés de l’anticorruption.

Par ailleurs, une collaboration a été engagée avec la Fondation marocaine pour l’éducation financière (FMEF) en vue de renforcer les compétences de ses formateurs dans les domaines de la probité et de la prévention de la corruption.

Dans ce même cadre, les initiatives de partage d’expériences se sont poursuivies, tant entre les quatre autorités signataires de la convention qu’avec les parties prenantes concernées. Elles se sont notamment traduites par la tenue d’un séminaire sur la gestion des risques de corruption, réunissant plus de 80 participants représentant les secteurs bancaire, assurantiel et des marchés de capitaux.

Renforcement de la coopération interinstitutionnelle

Des ateliers d’échange ont également été organisés autour de thématiques prioritaires, telles que les politiques relatives aux cadeaux, la gestion des conflits d’intérêts ou encore la mise en œuvre de programmes de formation en matière d’anticorruption.

En parallèle, le projet d’évaluation des risques de corruption dans le secteur des assurances, mené en collaboration avec des experts de l’Organisation des Nations unies, est en cours de finalisation. Les premiers résultats de cet exercice ont été présentés à l’occasion de cette cinquième réunion. Un projet similaire a été lancé dans le secteur du marché des capitaux et devrait aboutir d’ici 2026.

Concernant la feuille de route 2025-2026, précisent ces institutions, les efforts de coopération seront axés sur le renforcement continu des compétences et de la culture d’intégrité, la participation active aux initiatives et événements de sensibilisation et de partage d’expérience, ainsi que la mise en place, à l’instar du secteur bancaire, de plans d’action découlant des cartographies des risques de corruption et de leur encadrement dans les secteurs des assurances et du marché des capitaux.

Enfin, les quatre institutions ont réaffirmé leur engagement à poursuivre et renforcer cette dynamique de coopération interinstitutionnelle dans le secteur financier. Elles procéderont également à une autoévaluation des termes de la convention et de ses modalités de mise en œuvre (six ans après son adoption en 2019), en vue de les adapter à l’évolution des contextes national et international, ainsi qu’aux enjeux du secteur.

Les autorités du secteur financier s’engagent aussi à soutenir activement l’INPPLC dans son approche sectorielle, dans l’objectif de créer une dynamique à l’échelle nationale et de produire un effet d’entraînement intersectoriel, conclut le communiqué.