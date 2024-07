L’ONCF projette de renforcer la ligne ferroviaire entre Khouribga et Oued Zem

Le projet consiste à doubler la voie de chemin de fer existante entre Khouribga et Oued Zem, et la rendre apte à accueillir à terme des trains à grande vitesse (TGV), a fait savoir Adil Barakat, président du conseil de la région Béni Mellal-Khénifra.

Une convention de partenariat dans ce sens a été approuvée, le lundi 1er juillet, lors de la session ordinaire du conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra, qui va contribuer au financement de cette étude à hauteur de 12 millions de dirhams, est-il précisé.

Par ailleurs, les membres dudit conseil ont également approuvé un mémorandum d’entente visant la mise en place d’un parc industriel au niveau de la commune de Bni Ykhlef, dans la province de Khouribga, pour un montant de 1,5 milliard de dirhams, devant déboucher à terme sur la création de près de 20.000 emplois directs.

Faisant l’objet d’un accord entre le Conseil régional, la société chinoise Holley Global Industry Development, spécialisée dans la création et la gestion de zones franches industrielles, le Centre régional d’investissement Béni Mellal-Khénifra, la wilaya de la région et la province de Khouribga, le futur parc industriel devrait accueillir des entreprises dans les secteurs de l’automobile, de l’électromécanique, des meubles et du textile, des appareils électroménagers, des produits électroniques et des équipements d’énergies renouvelables.