Le Chinois Holley Global Industry Development créera un parc industriel dans la province de Khouribga

La cérémonie de signature de ce mémorandum d’entente, qui s’inscrit dans le cadre des efforts engagés pour attirer les investissements étrangers au niveau de la région, s’est déroulée en présence du wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil, et du gouverneur de la province de Khouribga, indique un communiqué de la préfecture de la province de Béni Mellal.

Ce mémorandum prévoit la création d’une société de droit marocain pour aménager, valoriser et développer un parc industriel destiné à abriter des entreprises dans les secteurs de l’automobile, de l’électromécanique, des énergies renouvelables, de l’électronique, de l’électroménager, des meubles ou encore du textile. Elle sera conduite par Holley Global Industry Development, l’un des leaders chinois de la création et de la gestion de zones franches industrielles et des chaînes d’approvisionnement.

Cette nouvelle zone d’accélération industrielle, qui sera réalisée sur une superficie de 300 hectares dans la commune de Béni Yakhlef (province de Khouribga) pour un montant de 1.5 milliard de dirhams, devrait générer à terme quelque 20.000 emplois directs, annonce la même source. Le projet contribuera également à diversifier l’économie de la région et à orienter son développement vers des secteurs industriels prometteurs.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du directeur général et de responsables de Holley Global Industry Development, des chefs des services déconcentrés de la région et de membres du Conseil régional de Béni Mellal-Khénifra.