Création d’entreprises: la région Béni Mellal-Khénifra a enregistré une bonne dynamique en 2021

La dynamique de croissance de la création d’entreprises au niveau de la région de Béni Mellal-Khénifra s’est inscrite en courbe ascendante au titre de l’exercice 2021, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mercredi 2 août. Revenant sur les récentes statistiques de l’Observatoire marocain de la TPME (OMTPME), le journal indique que 1.752 entreprises personnes morales ont été créées dans ce périmètre, en amélioration de 12.7% par rapport à l’année précédente, et que 41% de ces créations ont été observées au niveau de la province de Béni Mellal. Khouribga arrive en deuxième position avec une part de 20,7% contre 13,4% pour Khénifra, 13.1% pour Azilal, et 11,8 % pour Fquih Ben Saleh.

Le commerce et la construction concentrent à eux seuls 54,1% des créations d’entreprises. 510 des nouvelles entités créées opèrent dans le «commerce, la réparation d’automobiles et de motocycles, tandis que 437 nouvelles entreprises ont opté pour le secteur de construction. Les activités de services administratifs et de soutien arrivent en troisième position, captant ainsi 8,4% des nouvelles créations, contre 6,2% pour les transports et entreposage, 6,1 % pour l’industrie manufacturière, 4,5 % pour l’hébergement et la restauration et 4,3 % aussi bien pour les activités spécialisées, scientifiques et techniques que pour l’agriculture, et la sylviculture et pêche», explique Aujourd’hui Le Maroc.

La même source précise que la répartition par forme juridique laisse apparaître un fort engouement pour la forme SARL-AU, et qu’elle représente 55,5% du total des créations en 2021. On apprend que cette forme accuse toutefois un repli de 2,5 % en glissement annuel et que, en parallèle, la région Beni Mellal-Khénifra a connu une baisse de 40,1% du nombre des entreprises personnes morales en cours de dissolution au titre de l’année 2021.

Soulignons que 40,5% des entreprises en cours de dissolution se trouvent dans la province de Béni Mellal, contre 30,6% pour Khouribga, 12,1% pour Azilal, 8,6% pour Fquih Ben Salah et 8,2 % pour Khénifra. 38,6 % des entreprises personnes morales en cours de dissolution opèrent dans le secteur de la construction. «En ce qui concerne les emplois déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), les analyses de l’Observatoire marocain de la TPME démontrent que la région de Béni Mellal-Khénifra a généré 54.829 emplois en 2021, soit une hausse de 6,1% par rapport à l’année 2020», conclut Aujourd’hui Le Maroc.