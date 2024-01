L’ONCF explore une nouvelle stratégie marketing

Les études de marché permettront à l’équipe marketing de l’ONCF de mieux appréhender son environnement, à travers une meilleure connaissance des clients actuels et potentiels et de leurs besoins, ainsi qu’une meilleure maîtrise de la concurrence et le positionnement sur le marché.

Selon les documents consultés par Le360, l’Office a commandé une étude spécifique pour établir une segmentation précise des différentes catégories de clients (selon les critères relatifs au profil démographique et aux habitudes de voyage) et, partant, un meilleur ciblage en termes d’offre. Une cartographie du parcours client aidera aussi à mieux comprendre et améliorer chaque étape de l’expérience voyageur.

Lire aussi : ONCF: bientôt une nouvelle gare en plein cœur de Hay Riyad à Rabat

Le cabinet d’étude en charge de cette étude réalisera également une enquête de satisfaction, pour recueillir l’avis des voyageurs sur l’ensemble des axes desservis par l’ONCF.

Des enquêtes à chaud en ligne seront aussi effectuées, à travers des mini-questionnaires envoyés aux voyageurs juste après la finalisation d’une opération précise (voyage, achat sur canal en ligne ou en gare, réclamation sur 2255, souscription ou renouvellement de la carte d’abonnement ou de réduction...).

La prestation englobe également des enquêtes ad hoc pour apporter des solutions sur mesure et des recommandations opérationnelles répondant aux besoins spécifiques fixés par l’équipe marketing ONCF.