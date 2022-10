© Copyright : DR

L’établissement de financement Sofac a finalisé l’acquisition de 100% du capital de la startup spécialisée dans la location longue durée de véhicules, Badeel.

L'entreprise marocaine spécialisée dans le crédit à la consommation, le crédit automobile et le leasing, Sofac a annoncé récemment l’acquisition de 100% du capital de la startup Badeel, qui opère dans la location longue durée (LLD) de véhicules et les services de mobilité.

Cette opération vient compléter une première prise de participation de Sofac de 15% dans le capital de Badeel en février 2021 pour une valeur de 4,5 millions de dirhams.

«Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'expansion et de diversification de Sofac orientée vers la conquête de nouveaux marchés et le développement d'activités et de prestations innovantes qui permettent une rentabilité pérenne», souligne l’établissement de financement dans un communiqué.

Créée en 2018, la startup Badeel propose la possibilité de profiter de la location longue durée de véhicules pour les particuliers alors que ce mode était auparavant réservé aux entreprises et professions libérales.