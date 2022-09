© Copyright : DR

Dans le cadre de sa stratégie de développement sur le marché des phosphates pour aliments de bétail, le groupe OCP vient d’annoncer une prise de participation de 50% de l’entreprise espagnole GlobalFeed.

Le groupe OCP vient d’annoncer la signature de l’accord définitif pour l’acquisition de 50% de la société GlobalFeed auprès de l’importateur et producteur espagnol d’engrais Fertinagro Biotech S.L.

GlobalFeed, qui opère dans le segment de la nutrition animale, fabrique et distribue une large gamme de produits, y compris des produits de commodité à base de phosphate et des solutions premium et à haute valeur ajoutée destinées à plusieurs espèces, souligne un communiqué du groupe OCP.

La société possède des unités de production flexibles situées à Huelva, en Espagne, d’une capacité de 200.000 tonnes pour les produits à base de phosphates et 30.000 tonnes pour les produits à base de sulfate de fer et bénéficie d’une large présence commerciale à l’international.

«Cette acquisition confirme l’objectif d’OCP de se diversifier dans les phosphates et de devenir un acteur leader dans le secteur de l’alimentation animale, en répondant à la demande croissante et en élargissant ses offres avec des produits durables de spécialité et customisés», a déclaré à cette occasion, Marouane Ameziane, managing director specialty products and solutions du Groupe OCP.

De son côté, le PDG de Global Feed, Javier Martin, a indiqué que «Cette alliance encore plus étroite avec OCP permettra d’accélérer nos capacités industrielles et la croissance de notre marché en offrant aux éleveurs, un meilleur accès à nos technologies de pointe et aux alternatives de nutrition à base de phosphates les plus fiables du marché».

Cette prise de participation demeure soumise aux conditions suspensives usuelles, y compris les approbations des instances réglementaires, indique le communiqué du Groupe OCP.