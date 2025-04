À peine lancée, la bretelle «U-turn» de Tanger montre de nombreuses failles

Présenté comme un moyen révolutionnaire pour décongestionner la circulation, l’échangeur dit «U-Turn» à Tanger vient de connaître son premier incident majeur, remettant en cause la qualité des travaux qui y ont été effectués.

À Tanger, un poids lourd transportant du matériel s’est retrouvé bloqué, vendredi dernier, sur le rond-point menant vers Tétouan, au niveau du nouvel échangeur dit «U-Turn». Ce dernier, premier du genre au Maroc, a été conçu pour fluidifier la circulation, mais cet incident a paralysé le trafic et révélé des failles techniques dans son aménagement. L’incident met également en lumière l’absence de mesures préventives ou de restrictions adaptées pour empêcher les camions de grand tonnage d’emprunter ce type de voie.

C’est ce que rapporte Al Akhbar dans son édition du mercredi 2 avril. Le journal rappelle que ce rond-point a été inauguré il y a seulement trois mois, dans le cadre d’une expérience inédite au niveau national, visant à désengorger les routes classiques via des infrastructures de nouvelle génération. Malgré son rôle dans la réduction du trafic, des problèmes structurels sont néanmoins apparus, remettant en cause son efficacité et la qualité des travaux réalisés, qui ont nécessité 18 millions de dirhams d’investissement public.

Selon des sources citées par le quotidien, les dernières précipitations ont particulièrement accentué les défauts relevés dans ce projet. Des nids-de-poule profonds ont ainsi été constatés au milieu de la chaussée, compliquant la circulation et augmentant les risques d’accidents.

D’après le journal, toutes ces lacunes suscitent de sérieuses interrogations sur le respect du cahier des charges par les entreprises en charge du projet, ainsi que sur la rigueur des contrôles effectués par les autorités locales. La même source ajoute que cette polémique survient à un moment crucial, alors que Tanger se prépare à accueillir la CAN 2025, un événement qui mettra les projecteurs sur l’état des infrastructures de la ville.

Dans le même registre, Al Akhbar rapporte que des experts en urbanisme soulignent qu’un projet d’infrastructure de cette ampleur aurait dû inclure une étude approfondie sur le type de véhicules autorisés à l’emprunter. Il semblerait pourtant que les camions de grand tonnage n’aient pas été pris en compte lors de la conception. Aucune restriction de passage ni signalisation n’ont été mises en place pour limiter l’accès aux poids lourds ou les orienter vers des itinéraires alternatifs adaptés. Dans d’autres projets similaires, des panneaux indiquent des limites de poids autorisées et des routes alternatives pour les camions sont systématiquement prévues. Or, ce type de mesure semble avoir été négligé dans le cadre de cette infrastructure.