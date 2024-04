Liaison électrique Maroc-Royaume-Uni: l’américain General Electric entre en jeu

Le projet de Xlinks consiste à poser le plus long câble sous-marin HVDC au monde entre le Royaume-Uni et le Maroc.

GE Vernova, une entreprise énergétique mondiale, investit 10,2 millions de dollars dans le projet de liaison électrique Maroc-Royaume-Uni de Xlinks. Cette injection de fonds vise à accélérer le développement et la construction du projet, aligné sur les objectifs d’électrification et de décarbonation, indique le magazine L’Observateur du Maroc et d’Afrique.

«Dotée d’une expertise reconnue dans le domaine de l’énergie, GE Vernova s’engage à soutenir des projets énergétiques d’envergure, notamment dans les domaines de l’éolien et de l’électrification. Aux côtés de GE Vernova, d’autres acteurs majeurs du secteur énergétique, tels que TAQA, TotalEnergies, Octopus Energy et Africa Finance Corporation, ont également investi dans le projet», lit-on.

Le projet de liaison électrique Maroc-Royaume-Uni vise à répondre à la demande croissante en électricité au Royaume-Uni, notamment avec la perspective d’une augmentation significative de la consommation d’électricité d’ici 2050. En outre, le projet devrait créer des milliers d’emplois, avec un accent particulier sur la formation et la certification, renforçant ainsi le rôle du Maroc en tant que leader régional dans le domaine des énergies renouvelables.

Cité par le magazine, Nomi Ahmad, PDG de l’activité services financiers de GE Vernova, a souligné à cet égard qu’en conduisant la transition énergétique grâce à notre vaste expertise énergétique, «nous aidons les projets énergétiques à grande échelle à garantir la délivrabilité et la bancabilité». Il a ajouté aussi que «la collaboration dans le secteur de l’énergie est essentielle pour garantir qu’une énergie renouvelable plus abordable soit fournie afin de répondre aux demandes d’électrification du Royaume-Uni et d’aider le pays à atteindre ses objectifs de zéro émission nette».

De son côté, James Humfrey, PDG de Xlinks First Ltd, a noté que «l’entrée d’un investisseur du calibre de GE Vernova représente une nouvelle étape stratégique dans le développement du projet de liaison électrique Maroc-Royaume-Uni, alors que nous faisons progresser le projet sur plusieurs fronts». Et d’ajouter, «Xlinks s’engage à répondre aux besoins du Royaume-Uni en matière d’énergie fiable, abordable et sans carbone tout en maximisant les avantages socio-économiques du projet au Maroc».