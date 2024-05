Les transporteurs vent debout contre la suppression de la remise sur les prix des péages d’autoroutes

À partir de ce jeudi 2 mai, les péages d’autoroute deviennent plus chers pour certaines catégories d’usagers. Suite à une décision de la direction de la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM), les poids lourds ne bénéficient plus de la remise de 10% octroyée par la «carte autoroutière prépayée» depuis plus d’une quinzaine d’années, un avantage que les transporteurs qualifient de «droit acquis».

«Cette question avait été abordée à plusieurs reprises avec ADM, qui s’était engagée à maintenir le système des cartes prépayées», lit-on dans une lettre adressée à la direction d’ADM par la Fédération du transport et de la logistique (FTL) affiliée à la CGEM.

La FTL met notamment en garde contre les effets néfastes de cette mesure sur l’économie. «Le montant des redevances autoroutières a un impact considérable sur le coût du transport routier de marchandises, représentant plus de 10% du coût de revient de la tonne-kilomètre transportée», souligne l’organisation professionnelle dans sa correspondance. Elle ajoute que le renoncement par ADM à cette remise ne peut qu’aggraver la situation financière des opérateurs, menaçant ainsi la préservation des emplois, ou entraîner automatiquement une augmentation du prix du service de transport, qui aura des répercussions sur le pouvoir d’achat des citoyens.

La FTL évoque également des enjeux de sécurité routière et de préservation de l’environnement, arguant qu’avec cette hausse, les routiers seraient tentés de déserter les autoroutes pour emprunter les routes nationales et régionales. Pour toutes ces raisons, la fédération insiste sur la nécessité de «maintenir cette remise de 10% sur les redevances autoroutières au profit des acteurs du secteur, à travers la résolution rapide des difficultés actuellement rencontrées lors des demandes de renouvellement ou d’établissement de nouvelles cartes autoroutières prépayées, présentées par les professionnels du secteur».