Les Journées Restructuring de Fès: une rencontre d’excellence en faveur des entreprises en difficulté

La conjoncture géopolitique mondiale et les conséquences des guerres et des conflits impactent fortement le monde économique, qui reste encore perturbé par les séquelles de la Covid-19, et les entreprises ont du mal à se relever du fardeau des dettes accumulées. C’est dans ce contexte difficile que les Journées Restructuring de Fès s’affirment comme un rendez-vous incontournable pour les spécialistes du droit des affaires, de la restructuration et de l’insolvabilité.

À l’origine de ces Journées, l’École de droit de la Sorbonne, en partenariat avec l’Université Euromed de Fès (UEMF), s’attache à offrir aux étudiants en Master de droit des affaires une formation de haut niveau, tout en leur permettant de rencontrer des experts et des praticiens du domaine. Ce colloque s’inscrit pleinement dans cette démarche, en créant un espace privilégié de réflexion, de formation continue et de partage d’expériences.

Un événement majeur dans le domaine du Restructuring

Pour le Professeur François-Xavier Lucas, porteur de l'idée, devenue désormais un pivot du débat juridico-économique en Afrique et en Europe, ce qui a commencé comme une simple initiative entre quelques collègues est aujourd'hui un événement majeur dans le domaine du Restructuring pour éclairer l'auditoire sur les subtilités d'un domaine extrêmement complexe, tout en forgeant des solutions innovantes pour les entreprises en crise.

Lors de la première édition, plus de 150 participants se sont réunis à Fès pour échanger sur leurs pratiques et approfondir leurs connaissances dans cette discipline exigeante. Lors de la seconde édition, l’événement a pris encore plus d’ampleur avec plus de 180 participants, confirmant ainsi son importance tant sur le plan académique que professionnel. Dans l’enceinte prestigieuse de l’UEMF, ces journées ont offert une analyse approfondie des mécanismes de sauvetage des entreprises, oscillant entre approches amiables et judiciaires.

La première journée a décrypté les évolutions récentes du droit européen et international en matière de faillite, tandis que la seconde s’est concentrée sur les stratégies de restructuration, illustrées par des retours d’expérience marquants, comme celui du groupe Opera.

Devant le succès de cette dernière édition, qui a confirmé la pertinence d’un forum où se croisent réflexion académique et pragmatisme des praticiens, l’Université Euromed de Fès annonce l’organisation de la troisième édition des Journées Restructuring, prévues les 8 et 9 mai 2025. De nouveau, 180 participants y sont attendus (universitaires, magistrats, avocats et dirigeants d’entreprise) pour débattre autour des mutations du droit de la restructuration. L’UEMF confirme ainsi son rôle de catalyseur des savoirs, en accueillant un événement d’une telle envergure. Son infrastructure moderne, son rayonnement international et son ouverture sur les enjeux économiques contemporains en font un terreau idéal pour ces débats cruciaux.

Échange direct avec les plus grands praticiens

Au programme: une exploration des réformes procédurales, des nouveaux équilibres de l’insolvabilité, ainsi que des modalités de restructuration amiable et judiciaire. L’accent sera également mis sur la restructuration des groupes de sociétés et leur gouvernance, dont la complexité croissante exige des approches renouvelées.

L’Association pour le retournement des entreprises (ARE), qui appuie de nouveau cette initiative, témoigne ainsi de son engagement en faveur de la résilience économique et de son soutien à une formation d’excellence portée conjointement par l’UEMF et L’École de droit de la Sorbonne, offerte à leurs étudiants en Master de «droit des affaires» et irriguée par l’échange direct avec les plus grands praticiens.