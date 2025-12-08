Economie

Les États-Unis soutiennent le projet d’usine de polysilicium à Tan-Tan

La Chine domine la production mondiale de polysilicium, avec plus de 90 % de part de marché.

Les États-Unis apportent un soutien financier à Sondiale SA, filiale de GPM Holding, engagée dans un ambitieux projet industriel visant à produire du polysilicium de haute pureté, matériau clé pour la fabrication de semi-conducteurs et de panneaux solaires. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de Washington visant à diversifier les chaînes d’approvisionnement mondiales et réduire la dépendance à la Chine, qui domine aujourd’hui plus de 90 % du marché mondial.

Par Wadie El Mouden
Le 08/12/2025 à 18h45

Sondiale, filiale du groupe américain GreenPower Morocco, a obtenu 4,75 millions de dollars pour financer les études préalables et préparer un projet d’usine estimé à 870 millions de dollars dans le sud du Maroc, rapporte l’agence de presse américaine Bloomberg, citant l’Agence américaine de financement du développement international (DFC). Ce financement couvre la phase de développement, en attendant un possible engagement plus conséquent de la DFC, pouvant atteindre jusqu’à 550 millions de dollars, selon Tayeb Amegroud, directeur exécutif de Sondiale.

Un contractant américain sera chargé de la réalisation de l’usine, qui fournira du polysilicium aux États-Unis ainsi qu’à leurs partenaires internationaux, notamment l’Union européenne, le Japon, la Corée du Sud, Singapour et la Malaisie. «Les partenaires du Maroc veulent diversifier la chaîne d’approvisionnement mondiale», explique Amegroud, ajoutant que la production ciblera principalement les fabricants de puces électroniques.

Le site industriel devrait être opérationnel à Tan-Tan d’ici fin 2029, avec une capacité annuelle prévue de 30.000 tonnes, soit environ 1% de la production mondiale actuelle, précise Bloomberg. Le projet, qui bénéficie des accords de libre-échange dont jouit le Maroc, notamment avec les États-Unis et l’Union européenne, s’inscrit également dans la stratégie industrielle nationale. Sondiale a déjà sécurisé un soutien public de 100 millions de dollars, le gouvernement considérant ce projet comme stratégique.

Lire aussi : L’américain GPM Holding va investir 8 milliards de dirhams dans une usine de polysilicium à Tan-Tan

La production de polysilicium étant très énergivore, l’usine prévoit de couvrir 90% de ses besoins électriques via des sources renouvelables grâce à un contrat avec un opérateur privé local. Les 10% restants seront fournis par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

Alors que la rivalité économique entre Washington et Pékin continue de monter en intensité, cette initiative renforce le rôle du Maroc comme plateforme industrielle alternative dans les chaînes de valeur mondiales liées aux technologies avancées.

Par Wadie El Mouden
Le 08/12/2025 à 18h45
#Tan-Tan#États-Unis#Sahara marocain#Chine#Maroc

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Une usine de polysilicium à Tan-Tan propulse le grand Sud marocain au cœur de la transition énergétique

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

L’américain GPM Holding va investir 8 milliards de dirhams dans une usine de polysilicium à Tan-Tan

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Énergies renouvelables: le Maroc, deuxième pôle d’attraction des IDE dans le monde arabe

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Autoproduction électrique: un levier stratégique encore sous-exploité

Articles les plus lus

1
Le Maroc engage près d’un milliard de dollars pour son nouveau corridor gazier et une FSRU à Nador West Med
2
L’air du temps, c’est la guerre
3
Banque mondiale: à près de 68 milliards de dollars, la dette extérieure du Maroc demeure sous contrôle en 2024
4
Tanger: au cœur du plus grand vivier de gazon d’Afrique
5
Exclusif. L’ancien président tunisien Moncef Marzouki: ce que le tournant onusien majeur sur le Sahara implique pour le Maghreb
6
De décharge à espace vert: le futur parc de Médiouna avance à grands pas
7
Le caftan marocain prépare une entrée majestueuse à l’Unesco au grand dam d’Alger
8
Rabat: installation de 4.000 caméras de surveillance pour renforcer la sécurité urbaine
Revues de presse

Voir plus