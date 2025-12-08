Les États-Unis soutiennent le projet d’usine de polysilicium à Tan-Tan

La Chine domine la production mondiale de polysilicium, avec plus de 90 % de part de marché.

Sondiale, filiale du groupe américain GreenPower Morocco, a obtenu 4,75 millions de dollars pour financer les études préalables et préparer un projet d’usine estimé à 870 millions de dollars dans le sud du Maroc, rapporte l’agence de presse américaine Bloomberg, citant l’Agence américaine de financement du développement international (DFC). Ce financement couvre la phase de développement, en attendant un possible engagement plus conséquent de la DFC, pouvant atteindre jusqu’à 550 millions de dollars, selon Tayeb Amegroud, directeur exécutif de Sondiale.

Un contractant américain sera chargé de la réalisation de l’usine, qui fournira du polysilicium aux États-Unis ainsi qu’à leurs partenaires internationaux, notamment l’Union européenne, le Japon, la Corée du Sud, Singapour et la Malaisie. «Les partenaires du Maroc veulent diversifier la chaîne d’approvisionnement mondiale», explique Amegroud, ajoutant que la production ciblera principalement les fabricants de puces électroniques.

تشرفت اليوم بتوقيع اتفاقية استثمارية مع مجموعة GPM Holding SA لإحداث أول وحدة بالمغرب لإنتاج البوليسيلسيوم الأخضر بالمنطقة الصناعية الوطية بطانطان. pic.twitter.com/b1z4GB7rE1 — Karim Zidane كريم زيدان (@KarimZidane_) November 23, 2025

Le site industriel devrait être opérationnel à Tan-Tan d’ici fin 2029, avec une capacité annuelle prévue de 30.000 tonnes, soit environ 1% de la production mondiale actuelle, précise Bloomberg. Le projet, qui bénéficie des accords de libre-échange dont jouit le Maroc, notamment avec les États-Unis et l’Union européenne, s’inscrit également dans la stratégie industrielle nationale. Sondiale a déjà sécurisé un soutien public de 100 millions de dollars, le gouvernement considérant ce projet comme stratégique.

La production de polysilicium étant très énergivore, l’usine prévoit de couvrir 90% de ses besoins électriques via des sources renouvelables grâce à un contrat avec un opérateur privé local. Les 10% restants seront fournis par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

Alors que la rivalité économique entre Washington et Pékin continue de monter en intensité, cette initiative renforce le rôle du Maroc comme plateforme industrielle alternative dans les chaînes de valeur mondiales liées aux technologies avancées.