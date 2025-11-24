Une usine de polysilicium à Tan-Tan propulse le grand Sud marocain au cœur de la transition énergétique

Lors de la cérémonie de signature de l'accord relatif à la nouvelle unité industrielle spécialisée dans la production de polysilicium, le 24 novembre 2025 à Tan Tan.

«Le Maroc s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa transition énergétique avec le lancement d’un projet industriel majeur dans les provinces du Sud. À Tan-Tan, une unité de production de polysilicium, matériau indispensable à la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques, verra bientôt le jour», indique le quotidien L’Economiste dans son édition du mardi 25 novembre. Portée par le groupe américain GPM Holding, l’initiative représente un investissement colossal de 8 milliards de dirhams, confirmant l’intérêt croissant des acteurs internationaux pour le potentiel industriel et énergétique du Royaume.

La convention officialisant le projet a été signée samedi dernier par Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, et Philip Jenkins, PDG de GPM Holding, précise L’Economiste. L’usine prévoit une capacité annuelle de 30.000 tonnes de polysilicium, dont 85% seront destinés à l’exportation. Ce positionnement place le Maroc dans une dynamique mondiale de transition énergétique, en contribuant à la sécurisation des chaînes d’approvisionnement en matériaux critiques pour l’industrie solaire.

«Au-delà de sa portée technologique et énergétique, le projet aura un impact économique considérable dans la région. Classé stratégique en février 2024 par la Commission nationale d’investissement, il devrait générer 1.500 emplois directs et plus de 2.000 emplois indirects», lit-on dans L’Economiste. Une contribution significative au développement local, qui s’inscrit dans la stratégie nationale visant à renforcer les filières industrielles liées aux énergies renouvelables, notamment la production de composants pour panneaux solaires.

Parallèlement, un protocole de coopération institutionnelle a été conclu entre le ministère, la Wilaya de Guelmim-Oued Noun, la province de Tan-Tan et GPM Holding. Il prévoit un accompagnement territorial du projet et un soutien à l’intégration économique locale. L’objectif est de bâtir un écosystème industriel cohérent dans cette zone stratégique, en favorisant la formation et la montée en compétences des jeunes de la région. Les établissements de formation et les structures spécialisées seront mobilisés afin d’améliorer l’employabilité locale et de soutenir la dynamique industrielle émergente.

Avec ce projet, le Maroc confirme son ambition de devenir un acteur incontournable de l’industrie solaire mondiale tout en ancrant durablement le développement économique dans ses territoires du Sud.