L’américain GPM Holding va investir 8 milliards de dirhams dans une usine de polysilicium à Tan-Tan

Lors de la cérémonie de signature de l'accord relatif à la nouvelle unité industrielle spécialisée dans la production de polysilicium, le 24 novembre 2025 à Tan-Tan.

Ce projet, mobilisant un investissement de 8 milliards de dirhams, devrait générer 1.500 emplois directs et plus de 2.000 emplois indirects. La future usine aura une capacité de production annuelle de 30.000 tonnes, dont 85% seront destinées à l’exportation vers les marchés internationaux.

Classé «stratégique» en février 2024 par la Commission nationale d’investissement, le projet s’inscrit dans la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et vise à renforcer les chaînes de valeur industrielles, notamment la fabrication de composants pour panneaux solaires, consolidant le rôle du Maroc dans la transition énergétique mondiale.

تشرفت اليوم بتوقيع اتفاقية استثمارية مع مجموعة GPM Holding SA لإحداث أول وحدة بالمغرب لإنتاج البوليسيلسيوم الأخضر بالمنطقة الصناعية الوطية بطانطان. pic.twitter.com/b1z4GB7rE1 — Karim Zidane كريم زيدان (@KarimZidane_) November 23, 2025

Un protocole de coopération institutionnelle a également été signé entre le ministère, la wilaya de Guelmim-Oued Noun, la province de Tan-Tan et GPM Holding. Il prévoit un accompagnement territorial du projet, le soutien à l’intégration économique locale, le développement d’un écosystème industriel régional et la formation des jeunes talents pour renforcer l’employabilité et la dynamique industrielle de la région.

Selon le ministère, cette initiative traduit les hautes orientations du roi Mohammed VI visant à promouvoir l’investissement productif, créer des emplois et réduire les disparités territoriales, s’inscrivant pleinement dans le développement économique des provinces du Sud.