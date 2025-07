Énergies renouvelables: le Maroc a quasiment doublé la capacité installée en une décennie

Le Maroc s’est imposé comme un acteur majeur de la transition énergétique, non seulement en Afrique mais aussi à l’échelle mondiale. Grâce à une stratégie volontariste et d’importants investissements dans les énergies renouvelables, le pays a réussi à diversifier son mix énergétique tout en réduisant progressivement sa dépendance aux énergies fossiles.

Les données du rapport Renewable Energy Statistics 2025 publié par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) confirment cette trajectoire, révélant une progression spectaculaire des capacités renouvelables du Royaume.

Forte hausse de l’éolien et du solaire

Entre 2015 et 2024, la capacité installée en énergies renouvelables au Maroc a quasiment doublé, passant de 2.767 mégawatts (MW) à 5.466 MW. Cette progression s’appuie sur des projets menés dans les trois grandes filières: éolienne, solaire et hydroélectrique.

L’éolien s’est particulièrement distingué, avec une capacité multipliée par trois pour atteindre 2.395 MW contre 797 MW en 2015. Le solaire a, lui aussi, connu une forte montée en puissance: la capacité installée est passée de 200 MW à 951 MW, répartie entre 411 MW de photovoltaïque et 540 MW de solaire thermique à concentration (CSP). La filière hydroélectrique, plus mature, a également progressé, atteignant 2.120 MW contre 1.770 MW en 2015.

Une production d’électricité qui suit la tendance

Cette expansion des capacités s’est traduite par une hausse marquée de la production d’électricité issue des renouvelables, passée de 4.454 GWh en 2015 à 7.595 GWh en 2023. L’éolien domine largement cette production avec 6.561 GWh, suivi par le solaire qui a atteint 641 GWh, alors qu’il ne produisait que 28 GWh en 2015.

Cette dynamique serait à attribuer notamment à l’optimisation des infrastructures existantes et la mise en service de nouvelles installations, dans le cadre notamment de la stratégie énergétique nationale qui vise 52% d’énergies renouvelables dans le mix électrique d’ici 2030, l’introduction progressive de solutions de stockage pour compenser l’intermittence du solaire et de l’éolien.

Une stratégie tournée vers l’export et la souveraineté énergétique

Au-delà de la couverture des besoins internes, cette montée en puissance place le Maroc en position stratégique pour devenir un hub énergétique régional, avec des projets d’interconnexion électrique.

Cette stratégie s’inscrit également dans un contexte géopolitique où la souveraineté énergétique devient un enjeu majeur, notamment face à la volatilité des prix des hydrocarbures et aux engagements climatiques internationaux.

Le Maroc, qui reste encore dépendant à près de 90% des énergies fossiles importées, parie ainsi sur les renouvelables pour réduire cette vulnérabilité et renforcer sa résilience énergétique.

Cette dynamique s’accompagne aussi d’une volonté d’ancrer localement la filière industrielle des renouvelables, en développant des compétences nationales et en attirant des investissements dans la fabrication des équipements liés aux technologies vertes.

Une ambition encore à consolider

Si les résultats sont prometteurs, le défi reste de maintenir le rythme des investissements, de développer les capacités de stockage et de poursuivre les efforts en matière d’efficacité énergétique. L’objectif d’atteindre 52% de la capacité installée en renouvelables d’ici 2030 reste ambitieux et nécessitera des politiques publiques constantes et une forte mobilisation du secteur privé.

Le Maroc, grâce à ses atouts naturels (ensoleillement, vent, reliefs propices à l’hydroélectricité), a clairement la capacité de tenir ses engagements, et de s’imposer, demain, comme l’un des principaux fournisseurs d’énergie verte au monde.