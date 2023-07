Le programme d’appui des entreprises à l’international «Go to Market» est déployé

Ce programme, mené en partenariat avec le ministère de l’Economie et des Finances, l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), vise à appuyer la compétitivité à l’international des entreprises et leur capacité à faire face aux concurrents sur les marchés étrangers.

Il a également pour objectif d’encourager les entreprises à exporter de nouveaux produits et à se positionner dans des marchés nouveaux, indique le quotidien Les Inspirations Eco ce lundi 10 juillet.

Couvrant la période 2023-2024, le programme cible les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel à l’export est supérieur à 10 MDH sur les deux derniers exercices.

«Go-To-Market» se veut un accompagnement sur mesure, suivant le profil de l’entreprise et ses besoins spécifiques en matière de développement à l’international.

Le montant de l’appui financier de l’Etat est attribué en fonction du potentiel et des ambitions stratégiques de l’entreprise et de la solidité de son business plan à l’international, dans la limite de 2,5 MDH par entreprise.

Au titre de cette première édition du programme, le Ministère a lancé un appel à manifestation d’intérêt à l’issue duquel 40 entreprises ont été retenues.

Les secteurs représentés sont le textile et habillement, l’agroalimentaire, les industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques, la chimie et parachimie, les industries pharmaceutiques, les pièces de rechange, les matériaux de construction, la plasturgie, l’électrique/électronique et les services.

Sept régions sont concernées: Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Souss-Massa, Rabat-Salé-Kenitra, Fès-Meknès, Béni Mellal-Khénifra et Marrakech-Safi. Des contrats ont été conclus entre le Ministère de l’Industrie et du Commerce et les entreprises concernées, fixant les engagements des différentes parties.

A cette occasion, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a indiqué que «le programme d’internationalisation des entreprises ‘’Go to Market’' vise la diversification de nos exportations vers des niches porteuses en termes de marchés et de filières, afin de dynamiser nos exportations et créer davantage d’emplois. A travers ce programme, nous passons à un nouveau mode d’accompagnement des entreprises à l’international, plus individualisé et qui tient compte des spécificités des entreprises et des secteurs».

Pour Ryad Mezzour, en effet, «grâce à ce programme, les entreprises retenues au titre de cette première édition généreront un potentiel additionnel d’exportation de 2 milliards de dirhams en 2023-2024. A ce titre, je les félicite et leur assure un accompagnement rapproché et spécifique à chacune de la part des équipes de ce Ministère, pour un rayonnement à l’international du Made in Morocco».

Le programme «Go To Market» vient répondre au besoin de capter le potentiel d’exportation inexploité identifié par la Task Force Export, mise en place par le Ministère pour dynamiser les exportations marocaines et qui s’élève à environ 100 milliards Dhs (dont 12 pour l’Afrique).

Une cartographie de l’offre exportable par produit et marché a été également établie, faisant ressortir 1.200 couples produit/marché. Ces couples couvrent 200 produits, 14 secteurs d’activités et 53 filières.

Plus d’une centaine d’ateliers ont été organisés par la Task Force Export auprès de 20 associations et fédérations sectorielles, en présence d’entreprises exportatrices et potentiellement exportatrices, afin de les sensibiliser à ce programme.