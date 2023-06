Le Maroc, un acteur majeur dans la résolution des défis mondiaux, selon Michael Bloomberg

Top départ ce mardi 13 juin, à Marrakech, du Bloomberg New Economy Gateway Africa. Une conférence internationale organisée pour la première fois en Afrique par le groupe américain Bloomberg, leader de l’information économique et financière, en partenariat avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), sous le thème : «Gateway. Africa». Deux jours qui seront rythmés par de riches échanges sur les enjeux économiques et géopolitiques de l’Afrique.

Durant la cérémonie inaugurale, Michael R. Bloomberg, fondateur de Bloomberg a mis en exergue le rôle central du continent dans la résolution des défis mondiaux. «L’Afrique a un important rôle à jouer dans la résolution des défis mondiaux actuels, notamment l’économie de l’innovation, et la lutte contre les changements climatiques pour assurer un avenir plus durable et équitable dans le monde», a-t-il déclaré. Et pour l’ancien maire de New York, «le Maroc est au centre de ces projets et innovations, grâce à la vision du roi Mohammed VI».

D’après le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, ce forum permettra de mettre en lumière le potentiel considérable du continent. «L’Afrique doit se faire confiance, parce que ses ressources naturelles sont considérables, et sa jeune population talentueuse et qualifiée. L’Afrique, consciente aujourd’hui de son nouveau rôle, n’hésite pas à mettre en avant ses nombreux atouts pour se positionner sur les chaînes de valeurs mondiales», affirme-t-il.

Le Maroc, deuxième investisseur sur le continent

Selon lui, le Maroc s’est imposé comme un acteur stratégique sur le continent. Pour preuve, le Royaume, qui a intensifié ses échanges avec les autres pays du continent durant les vingt dernières années, «est aujourd’hui le premier investisseur en Afrique de l’Ouest et le deuxième sur le continent». D’où la nécessité de consolider cette coopération Sud-Sud, comme cela a été recommandé par le roi Mohammed VI, pour stimuler la croissance africaine.

Au total, deux cents décideurs internationaux participent à cette prestigieuse conférence. Sur cette liste, on retrouve Wamkele Mene, Secrétaire général de la Zone de libre-échange économique continentale africaine (ZLECAF), Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances, Rania Al-Mashat, ministre égyptien de la Coopération internationale, ou encore Samuel Jinapor, ministre chargé des Ressources naturelles du Ghana.

Une variété de thématiques

Des acteurs majeurs du secteur privé africain y participent également, à l’instar d’Alain Ebolissé, DG du Fonds Africa50 de la Banque africaine de développement (BAD), Ayaan Zeinab Adam, DG du fonds d’investissement Africa Finance Corporation, et Youssoupha Zouera, DG de la fondation Aliko Dangote.

Plusieurs thématiques telles que les investissements dans les infrastructures en Afrique, la sécurité alimentaire le financement de l’économie africaine, l’accès aux médicaments et aux vaccins, la résilience climatique, le développement des partenariats durables, l’économie du sport et la transition énergétique, seront au cœur des échanges.