Sérgio Pimenta, vice-président régional d’IFC pour l’Afrique, en visite au Maroc

Sérgio Pimenta, vice-président régional de la Société financière internationale (IFC) pour l’Afrique séjournera dans le Royaume les 12 et 13 juin 2023. C’est ce qu’annonce la filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé dans un communiqué.

D’après l’institution financière, l’objectif de cette visite est de promouvoir l’engagement de l’IFC en faveur du développement économique du Maroc, dans le cadre du nouveau modèle de développement, et mettra l’accent sur les priorités et les projets de l’institution, à quelques mois des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se dérouleront à Marrakech en octobre 2023.

«Ces réunions, les premières en Afrique depuis un demi-siècle, représentent une opportunité unique pour l’IFC de mettre en avant les réalisations du Maroc et son partenariat solide avec l’IFC. Ce sera, par ailleurs, l’occasion de souligner les succès du développement du secteur privé au Maroc et en Afrique ainsi que les domaines potentiels de développement», souligne Sérgio Pimenta, vice-président régional de l’IFC.

Lire aussi : Accès au financement: IFC annonce l’octroi d’un prêt de 50 millions de dollars à Crédit du Maroc

M. Pimenta rencontrera Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Abdellatif Jouahri wali de Bank Al-Maghrib, Mohamed Benchaâboun DG du Fonds d’investissement Mohammed VI, et Mostafa Terrab, PDG du groupe OCP.

M. Pimenta participera également à la conférence internationale Bloomberg New Economy Gateway Africa qui se déroulera les 13 et 14 juin à Marrakech. Ce prestigieux rendez-vous économique, organisé pour la première fois en Afrique par l’agence américaine, réunira 200 décideurs internationaux qui échangeront sur les enjeux économiques majeurs du continent.