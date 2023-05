Haute commission mixte Maroc-Portugal: une délégation ministérielle conduite par Aziz Akhannouch à Lisbonne

Lors de la réunion de la Haute commission mixte Maroc-Portugal, prévue ce 12 mai, une série de conventions bilatérales seront signées, intéressant divers secteurs. Organisée autour du thème «Maroc et Portugal: un partenariat stratégique exemplaire», la rencontre sera suivie d’un forum économique. Pour rappel, la dernière réunion de cette commission remonte à 2016 au Maroc.

Selon l’ambassadeur du Maroc à Lisbonne, Othmane Bahnini, cette 14e réunion de haut niveau Maroc-Portugal sera l’occasion d’approfondir le partenariat et d’exprimer la volonté des deux pays «de hisser leurs relations à des niveaux supérieurs, à travers le lancement de plusieurs projets structurants dans plusieurs domaines».

Le diplomate a souligné «l’augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays, en dépit de la conjoncture internationale liée aux répercussions de la crise sanitaire. Les exportations marocaines ont augmenté de 20% et les importations de 30%».

Et d’ajouter que «le Maroc et le Portugal possèdent d’énormes atouts et potentialités qu’il convient de mieux exploiter et d’une manière mutuellement bénéfique, notamment dans les secteurs de l’automobile, des énergies renouvelables et du textile, ce dernier secteur connaissant un énorme essor dans ce pays, notamment au niveau de la recherche et de l’innovation».

Soulignant que «le Maroc est devenu le premier partenaire du Portugal dans le monde arabe et en Afrique et le deuxième hors Union européenne, après les États-Unis», Othmane Bahnini a relevé que «ce partenariat stratégique a déjà été renforcé depuis novembre 2021 par la mise en place du Conseil d’affaires Maroc-Portugal, co-présidé par Karim Amor, président du groupe des Marocains entrepreneurs du monde, et Armindo Monteiro, l’actuel président de la Confédération des entreprises du Portugal».

Ce conseil d’affaires a pour mission d’élaborer une feuille de route pour développer les relations économiques entre les deux pays, stimuler l’investissement mutuel, le partenariat et la promotion des échanges commerciaux.