Le Maroc à la conquête des investisseurs chinois

Le Maroc repart à la conquête des investisseurs chinois. Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, entame lundi 17 avril un roadshow à Shanghai et Beijing. L’opération est organisée par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE). Dans le cadre de cette tournée, Jazouli participera à la 20e édition de l’Auto Shanghai et prendra part à une conférence sur le thème «China-Morocco: Bridging our economies through trade and investment», indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition de ce même lundi 17 avril.

«Le déplacement sera l’occasion de présenter l’offre du Royaume et d’accélérer le rythme des investissements chinois sur le territoire national. Au programme de cette tournée, figure également une série de rencontres avec des représentants du gouvernement chinois et des acteurs économiques du pays», lit-on.

Rappelons que le Maroc et la Chine sont liés, depuis janvier 2022, par une convention qui scelle leur partenariat dans l’ambitieux projet stratégique chinois des «Nouvelles routes de la soie». L’accord a pour objectif de favoriser l’accès aux financements chinois pour réaliser de grands projets au Maroc et faciliter les échanges commerciaux, la création de joint-ventures dans les secteurs industriel et énergétique, la recherche et la coopération technologique.

Selon les termes de cet accord, Pékin s’engage à encourager les entreprises chinoises à investir au Maroc. La convention prévoit également une coopération tripartite avec l’Afrique, en particulier dans le développement durable.

Lancé en 2013, ce projet de «Nouvelles routes de la Soie» vise à améliorer les liaisons commerciales entre l’Asie, l’Europe, l’Afrique et même au-delà par la construction de ports, de voies ferrées, d’aéroports ou de parcs industriels. Le Maroc a été le premier pays du Maghreb à rejoindre ce projet, en novembre 2017.

Les échanges bilatéraux ont enregistré une croissance de 50% ces cinq dernières années, passant de 4 milliards de dollars en 2016 à 6 milliards de dollars en 2021. Plus de 80 projets d’investissements chinois sont en développement au Maroc.