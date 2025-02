Le paiement multidevises pour dynamiser l’e-commerce marocain

Le Centre Monétique Interbancaire (CMI) s’associe à Global Blue, acteur mondial de la détaxe touristique et des solutions de paiement, pour introduire un service de paiement multidevises sur les sites e-commerce marocains. Cette alliance, explique le magazine Finances News Hebdo, intègre le Dynamic Currency Conversion (DCC), une fonctionnalité permettant aux clients internationaux de payer dans leur devise locale avec des taux de change compétitifs.

Grâce à cette nouvelle solution, les e-commerçants marocains offrent à leurs clients une expérience d’achat simplifiée et optimisée. Les consommateurs peuvent régler leurs achats en ligne dans la devise de leur choix, bénéficiant ainsi du meilleur taux de change du jour. Un atout pour les sites de commerce électronique souhaitant attirer davantage de clients internationaux.

«Cette fonctionnalité va non seulement améliorer l’expérience client, mais aussi renforcer la compétitivité des e-commerçants marocains sur la scène internationale. Les études montrent qu’environ 76% des consommateurs préfèrent voir et payer dans leur propre devise. Cela se traduit par une plus grande satisfaction et moins de frictions pendant le paiement», précise Rachid Saihi, directeur général du CMI.

Déjà disponible sur les terminaux de paiement électronique (TPE) du CMI, le service e-DCC permet aux clients internationaux de payer dans des devises courantes comme l’euro, le dollar, la livre sterling ou le yen japonais, entre autres. Ce système offre aux e-commerçants marocains une opportunité unique de booster leurs ventes. Selon des études internationales, cette fonctionnalité pourrait augmenter les ventes jusqu’à 20% en améliorant le taux de conversion et en augmentant le montant moyen des paniers.

Le DCC permet également de réduire les coûts liés aux transactions internationales en offrant une rétrocession attractive pour les commerçants. Ce service constitue donc une véritable bouffée d’oxygène pour les acteurs du e-commerce marocain, leur permettant d’adopter une approche plus personnalisée et compétitive sur le marché mondial.

«Cette collaboration va offrir une transparence totale aux porteurs de cartes étrangères » tout en permettant aux e-commerçants marocains de se démarquer en proposant une expérience d’achat sur mesure et adaptée aux exigences d’une clientèle internationale», souligne Amine Temsamani, directeur général de Global Blue Maroc.

Les cartes de crédit étrangères ont joué un rôle majeur dans l’activité du CMI en 2024, avec des transactions dépassant les 26 milliards de dirhams et une croissance de +36% par rapport à l’année précédente. Une évolution marquante qui témoigne de l’impact de cette technologie sur le marché des paiements internationaux.