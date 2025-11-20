Le Maroc table sur une récolte record d’agrumes malgré les aléas climatiques

La production d’agrumes au Maroc s’annonce en nette progression pour la campagne agricole 2025-2026. Selon les dernières prévisions du ministère de l’Agriculture, la récolte devrait atteindre 1,9 million de tonnes, enregistrant ainsi une augmentation de 24% par rapport à l’année précédente. Ces chiffres confirment une dynamique solide du secteur, malgré un contexte climatique encore difficile, écrit le quotidien Les Inspirations Eco. La Fédération sectorielle Maroc Citrus estime même que les volumes pourraient approcher les 2,1 millions de tonnes, selon son directeur Hassan Zouhry, qui a souligné que la filière entame cette nouvelle campagne avec une confiance prudente mais réelle.

Toutefois, cette progression de la production ne devrait pas se traduire par une augmentation des exportations. La persistance du stress hydrique et les conditions climatiques délicates ont freiné le développement de certaines variétés, en particulier les petits fruits. Cité par Les Inspirations Eco, Hassan Zouhry précise que la contrainte hydrique a directement affecté la taille des fruits. La production est désormais majoritairement constituée de calibres 3, 4 et 5, moins adaptés aux exigences des marchés internationaux. Cette situation complique la valorisation commerciale de la récolte et limite la capacité des exportateurs à profiter pleinement de la hausse de la production.

Les projections pour les exportations restent donc prudentes. Elles ne devraient pas dépasser 600.000 tonnes cette année, un volume relativement stable par rapport à la campagne précédente, qui avait enregistré 642.000 tonnes exportées, soit une croissance de 40% par rapport à l’année d’avant. Pour soutenir la filière et renforcer la compétitivité des exportateurs, une nouvelle subvention a été mise en place, relève Les Inspirations Eco. Comptez 1.000 dirhams par tonne exportée, applicable aux envois vers l’Union européenne, l’Afrique et les États-Unis, à l’exception de la variété Nadorcott. Parallèlement, le programme de protection des arbres fruitiers se poursuit, couvrant près de 50.000 hectares et offrant une sécurité accrue face aux aléas climatiques.

La répartition des marchés importateurs reste également stable. L’Union européenne et le Royaume-Uni représentent 35% des exportations marocaines, l’Afrique subsaharienne 12%, l’Amérique du Nord 30% et la Russie 17%. Les Pays-Bas absorbent 9% des volumes, la France 8%, le Royaume-Uni 10%, tandis que le Canada et les États-Unis représentent respectivement 15% et 16%, énumère Les Inspirations Eco. Cette diversification permet de limiter les risques liés aux fluctuations de production et assure une visibilité précieuse pour l’organisation des flux logistiques.

De nouveaux marchés émergent, offrant des opportunités supplémentaires pour la filière. Le Japon a récemment reçu ses premières cargaisons après l’accord phytosanitaire, tandis que la demande progresse en Malaisie, en Indonésie et en Inde. Le marché africain continue également de croître, atteignant désormais 13% des exportations, et constitue un débouché prometteur pour les gros calibres.

La combinaison de la hausse attendue de la production, des aides publiques et de la stabilité des débouchés nourrit l’optimisme des opérateurs. La diversification des marchés, l’ouverture de nouveaux clients et le renforcement de partenaires historiques comme le Royaume-Uni contribuent à consolider la position du Maroc dans le commerce mondial des agrumes. La filière aborde cette nouvelle campagne avec ambition, tout en restant consciente des défis liés aux contraintes climatiques et à la valorisation des calibres.