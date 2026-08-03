Le Maroc propulsé dans le Top 20 mondial de l’outsourcing

L’entrée du Maroc dans le Top 20 mondial du Global Outsourcing AI Readiness Index marque une étape décisive dans la trajectoire de son secteur de l’externalisation. Longtemps salué pour la fiabilité de ses prestations et la rigueur de ses plateformes opérationnelles, le Royaume change aujourd’hui de dimension sur l’échiquier international. Cette reconnaissance vient entériner la capacité remarquable du tissu économique national à assimiler l’intelligence artificielle au sein de ses infrastructures, consolidant ainsi son attractivité face à une concurrence globale en constante redéfinition, indique le magazine hebdomadaire Challenge.

Dans un entretien accordé au magazine, Youssef Chraïbi, président de la Fédération marocaine de l’externalisation des services, explique que l’enjeu résidait dans l’anticipation stratégique, soulignant que, «pendant des années, le Maroc s’est imposé comme une destination de référence de l’outsourcing. Ce classement montre qu’il est désormais en train de devenir une référence de l’outsourcing à l’ère de l’intelligence artificielle», une nuance qu’il juge de taille. Alors que plusieurs observateurs prédisaient un affaiblissement des nations spécialisées dans les services délégués face à la vague d’automatisation, le modèle marocain apporte une démonstration inverse. En adoptant précocement l’intelligence artificielle, la filière est parvenue à faire d’un risque d’éviction technologique un vecteur inédit de rentabilité et d’efficience.

Cette avancée, qui ne découle pas d’un surgissement impromptu, s’appuie sur une structure écosystémique préexistante particulièrement solide. L’intelligence artificielle n’a pas constitué le point de départ de ce succès, mais s’est affirmée comme un puissant accélérateur de performances. Le Maroc capitalise depuis plus de deux décennies sur des fondamentaux stables, un positionnement géographique privilégié à proximité des donneurs d’ordre européens, un bassin de compétences hautement qualifié, un bilinguisme maîtrisé et une excellence de gestion éprouvée. La différence majeure s’est jouée dans l’agilité avec laquelle les prestataires locaux ont appréhendé ces outils d’avenir.

L’intégration de la technologie s’est concrétisée à travers le déploiement opérationnel d’agents conversationnels intelligents pour assister les conseillers, l’automatisation systématique des tâches administratives, l’analyse en temps réel des données d’interaction pour le contrôle qualité, ainsi que la généralisation de modules de traduction instantanée et de systèmes de gestion des connaissances propulsés par l’IA générative. Youssef Chraïbi rappelle à ce titre que «l’IA n’est pas un sujet de laboratoire, mais un outil de transformation concret», ce qui explique la rapidité des déploiements constatés sur le terrain.

Les retombées économiques de ce nouveau positionnement dépassent le cadre de la simple notoriété sectorielle, lit-on dans Challenge. Sur le marché mondial, «les grands donneurs d’ordre recherchent désormais des partenaires capables d’allier excellence opérationnelle et maîtrise de l’intelligence artificielle», une exigence à laquelle le Maroc répond de manière ciblée. Cette crédibilité renforcée promet de stimuler la venue d’investissements directs étrangers orientés vers des activités à forte valeur ajoutée technologique. À l’encontre des idées reçues associant automatisation et destruction d’emplois, la mutation en cours génère une dynamique de recrutement réorientée vers des profils plus spécialisés. L’évolution des métiers s’oriente vers des missions de conception, d’entraînement, de supervision et d’optimisation continue des modèles algorithmiques. Le président de la FMES précise à ce propos que, «contrairement à certaines idées reçues, l’IA ne signifie pas moins d’emplois. Elle signifie surtout des emplois différents, plus qualifiés et mieux rémunérés». Après avoir généré plus de 10.000 créations nettes de postes par an au cours de la dernière décennie, la filière maintient sa trajectoire créatrice, portée par le fait paradoxal que ce sont précisément les entités investissant le plus massivement dans l’intelligence artificielle qui affichent la plus forte dynamique de recrutement.

Au cœur de cette mutation, la dimension humaine demeure le pilier central de la stratégie nationale. La transformation en cours repose sur une approche hybride où la valeur ajoutée de l’intervenant humain se trouve amplifiée par la technologie. Les acteurs de l’outsourcing consacrent des moyens importants à la formation continue et au réapprentissage des équipes, afin d’orienter les compétences vers la gestion de dossiers complexes, l’analyse prospective et la relation client augmentée. Le principal défi pour l’écosystème réside dans la vitesse d’assimilation des nouveaux savoirs, la capacité à former rapidement les talents constituant le facteur déterminant pour capter la demande globale.