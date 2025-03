Le Maroc, premier partenaire commercial de l’Espagne en Afrique

Cette relation privilégiée repose sur un volume d’échanges en constante progression, confirmant le rôle stratégique du Maroc dans les relations commerciales hispano-africaines, souligne la même source.

De même, l’Espagne demeure le premier partenaire commercial du Maroc au sein de l’Union européenne, devant la France et l’Allemagne tant en termes d’importations que d’exportations, selon des données du ministère espagnole fournies à la MAP.

Cette dynamique illustre la solidité des liens économiques entre les deux pays et l’importance croissante du Maroc dans les échanges extérieurs de l’Espagne, a noté le ministère.

L’importance de cette coopération se traduit également par des investissements significatifs, ajoute la même source, précisant que les entreprises espagnoles ont injecté un total de 1,905 milliard d’euros dans divers secteurs stratégiques du Maroc, générant plus de 27.000 emplois.

Cette présence économique renforce davantage les relations bilatérales et témoigne de l’attractivité du marché marocain pour les investisseurs espagnols.

Le ministère fait aussi observer que les exportations espagnoles vers le Maroc ont atteint près de 13 milliards d’euros en 2024, confirmant une tendance à la hausse et une diversification accrue des produits exportés, tout en renforçant la place du Maroc en tant qu’acteur clé des échanges commerciaux de l’Espagne avec l’Afrique.

En 2024, poursuit le ministère, le Maroc représentait 3,34% du total des exportations espagnoles, se hissant ainsi au rang de septième client mondial de l’Espagne et premier sur le continent africain.

Le poids du Maroc dans le commerce espagnol est particulièrement marqué sur le plan régional, soutient le ministère, notant que le Royaume absorbe 61% des exportations espagnoles vers l’Afrique et 79% de celles destinées à l’Afrique du Nord.

Dans le détail, ces échanges se caractérisent par une forte diversification des exportations espagnoles vers le Maroc, dominées par les combustibles (18%), les appareils mécaniques (12%), les véhicules (11%), les appareils électriques (9%) et les plastiques (6%).

À l’inverse, les exportations marocaines vers l’Espagne sont plus concentrées et sont principalement composées d’appareils électriques (30%), de vêtements non tricotés (15%), de véhicules (12%), de poisson (9%) et de fruits (6%).

De plus, le Maroc s’impose comme un fournisseur stratégique pour l’Espagne. En 2024, il représentait 2,32% des importations espagnoles, devenant ainsi le dixième fournisseur mondial de l’Espagne et son premier en Afrique, avec 28% des importations espagnoles depuis le continent, souligne le ministère.

L’essor des échanges bilatéraux illustre la montée en puissance du Maroc dans le commerce extérieur espagnol, avec une progression des exportations espagnoles vers le Royaume de 1,1% en 2000 à 3,34% en 2024, tandis que les importations en provenance du Maroc ont augmenté de 0,57% à 2,32% sur la même période.

L’Espagne confirme également son leadership européen dans les échanges avec le Maroc, représentant 37% des importations marocaines depuis l’UE, devant la France (20%), l’Allemagne (10%) et l’Italie (8%).

Elle est aussi le premier client du Maroc en Europe, absorbant 38% des exportations marocaines vers l’UE, suivie par la France (27%) et l’Italie (9%), fait-il observer.