Une délégation du ministère de l’Economie et des Finances, conduite par la directrice du Trésor et des Finances extérieures, Faouzia Zaaboul, a pris part, du 12 au 16 octobre 2022, à Washington, aux travaux des Assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI).

Lors des travaux des Assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI, organisés autour de la thématique des pertes de l’apprentissage liées à la pandémie de la Covid-19, la directrice du Trésor et des Finances extérieures, Faouzia Zaaboul a rappelé l’importance de prioriser les discussions sur le financement de l'éducation, au même titre que celles concernant le changement climatique, en identifiant des sources et des modalités de financement nouvelles et innovantes, indique un communiqué du ministère des finances.

Dans une déclaration au Comité de développement du GBM et du FMI, faite au nom du groupe de pays représenté par le Maroc, à savoir, l’Afghanistan, l’Algérie, le Ghana, l’Iran, le Pakistan et la Tunisie, Faouzia Zaaboul a souligné la nécessité de mettre en œuvre une stratégie intégrée visant à intensifier le financement climatique dans les pays clients du GBM, tout en adoptant une stratégie globale et efficace pour faire face à la crise alimentaire et énergétique.

La délégation du ministère de l’Economie et des finances a, par ailleurs, pris part à deux réunions du Caucus africain avec la Directrice générale du FMI et le Président du GBM, tenues, respectivement, les 15 et 16 octobre, souligne le communiqué de la tutelle.

Lors de ces réunions, les gouverneurs africains auprès du GBM et du FMI ont mis l’accent sur les défis auxquels sont confrontés la plupart des pays africains, notamment le surendettement, l'insécurité alimentaire et énergétique, l’intégration régionale et l’adaptation aux changements climatiques, tout en appelant les deux institutions de Bretton woods, du fait de leur positionnement de référence, à intensifier leur appui aux pays africains dans leurs efforts visant à limiter les conséquences à long terme des chocs exogènes.

Les représentants du Maroc ont également tenu une réunion de travail avec la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, aux côtés du Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri. Lors de cette rencontre, les échanges ont porté, notamment, sur les relations de coopération entre le Maroc et le FMI et l’état d’avancement des préparatifs pour l’organisation des Assemblées annuelles des deux institutions, prévues en octobre 2023 à Marrakech.

A cet égard, la délégation marocaine a réitéré l’engagement du royaume à réussir l’organisation de ce grand événement qui rassemble, chaque année, la communauté économique et financière mondiale.