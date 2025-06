Le Maroc et l’Arabie saoudite signent un accord pour la protection des écosystèmes forestiers

Khaled bin Abdullah Al-Abdulkader, directeur du Centre national pour le développement de la végétation et la lutte contre la désertification, et Abderrahim Houmy, directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts.

Le Maroc et l’Arabie saoudite viennent de signer un accord de partenariat pour la protection et la restauration des écosystèmes forestiers des deux pays. Ce mémorandum d’entente a été conclu le 19 juin à Agadir, entre l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) et le Centre national pour le développement de la végétation et la lutte contre la désertification d’Arabie saoudite. Le document a été paraphé en marge de la rencontre internationale de haut niveau qui se tient à Agadir, du 16 au 18 juin 2025, dans le cadre des travaux préparatoires à la 21ème session du Forum des Nations unies sur les forêts (FNUF21), prévue en 2026.

Ce partenariat illustre la volonté commune des deux pays d’intensifier leur coopération au service de la gestion durable des ressources forestières et de la lutte contre la désertification, en cohérence avec leurs engagements internationaux.

Selon le communiqué de l’ANEF, ce partenariat stratégique vise à consolider les échanges techniques et scientifiques autour de plusieurs axes prioritaires, notamment «le développement des cadres stratégiques et juridiques pour la gestion forestière durable, la restauration, la réhabilitation et la conservation des écosystèmes forestiers». Les autres axes portent sur «l’amélioration des techniques de reboisement et la modernisation des infrastructures de production forestière, en particulier les pépinières».

During his participation in the International Meeting on Forests in Morocco,

Dr. Khaled bin Abdullah Al-Abdulkader, CEO of #NCVC, highlighted Saudi Arabia’s efforts to ensure forest sustainability and strengthen regional partnerships in pursuit of shared environmental goals. pic.twitter.com/EuOFn3VSj8 — المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر (@ncvcksa) June 16, 2025

L’accord sera étendu à la coopération en matière «d’intégration des technologies innovantes dans la surveillance, la gestion et la restauration des forêts, la lutte contre contre l’ensablement, la dégradation des terres et l’avancée du désert et le renforcement de la recherche scientifique appliquée et l’échange d’expertises».

Ce rapprochement entre les deux parties va ouvrir «la voie à une coopération bilatérale approfondie, fondée sur la complémentarité des approches, le transfert de savoir-faire et la mise en œuvre conjointe de projets à fort impact environnemental et socio-économique».

Le communiqué souligne par ailleurs que les deux institutions entendent collaborer activement dans le cadre de l’initiative «Moyen-Orient Vert», lancée en 2021 par l’Arabie saoudite, en vue de promouvoir la coopération régionale en matière de conservation de la biodiversité, de résilience des écosystèmes et de développement durable.

Enfin, cette initiative bilatérale traduit «la volonté commune des deux pays de contribuer activement à la mise en œuvre des orientations de l’Arrangement international sur les forêts, telles que définies dans le Plan stratégique des Nations unies pour les forêts 2017–2030, et de respecter pleinement leurs engagements internationaux dans le cadre de l’Agenda 2030 pour le développement durable».