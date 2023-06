Le Maroc dans le top 20 mondial des pays les plus attractifs pour les grosses fortunes

Selon le Henley Private Wealth Migration Report 2023, le Maroc devrait attirer 100 personnes fortunées en 2023, soit le même effectif recensé une année auparavant. Cela fera du Royaume le premier, voire le seul pays d’Afrique figurant dans le top 20 des économies les plus attractives auprès des millionnaires.

Le rapport de Henley & Partners, société de conseil en matière de migration des investissements, présente les derniers afflux et sorties nets de millionnaires en dollars (c’est-à-dire la différence entre le nombre de particuliers fortunés disposant d’un patrimoine investissable d’au moins 1 million de dollars qui s’installent dans un pays et ceux qui en émigrent), selon les projections de New World Wealth, société mondiale de renseignement sur les fortunes. Les chiffres se concentrent uniquement sur les personnes fortunées qui ont déménagé, c’est-à-dire qui restent dans leur nouveau pays plus de six mois par an.

L’Australie devrait attirer l’afflux net le plus important de personnes fortunées en 2023, soit 5.200 personnes. Bien que les Émirats arabes unis reculent à la deuxième place après leur afflux record en 2022, ils devraient encore bénéficier d’une arrivée nette impressionnante de 4.500 nouveaux millionnaires cette année. Singapour se classe en troisième position avec un afflux net de 3.200 personnes fortunées, le plus élevé jamais enregistré, suivi des États-Unis avec un afflux net attendu de 2.100 millionnaires.

La Suisse (afflux net de 1.800 millionnaires) et le Canada (1.600) occupent respectivement les cinquième et sixième places, tandis que la Grèce (1.200), la France (1.000 - soit le double de l’afflux net de 500 millionnaires de l’année dernière), le Portugal (800) et la Nouvelle-Zélande (700) figurent tous sur la liste des 10 premiers pays pour l’afflux net de personnes fortunées. Israël devrait quitter le top 10, avec un afflux net de millionnaires qui devrait diminuer de près de moitié, passant de 1.100 à 600 en 2022.

Dr Juerg Steffen, PDG de Henley & Partners, indique que la migration des millionnaires a connu une croissance régulière au cours de la dernière décennie, les chiffres globaux pour 2023 et 2024 devant être respectivement de 122.000 et 128.000. «D’une manière générale, les tendances en matière de migration de la richesse semblent revenir aux schémas prépandémiques cette année, à l’exception notable des anciens grands aimants à richesse que sont le Royaume-Uni et les États-Unis», note le rapport.

La Chine, grand perdant en 2023

A l’instar des années précédentes, la Chine continue de perdre le plus grand nombre de millionnaires. Deuxième pays perdant au niveau mondial, l’Inde devrait voir son nombre de sorties nettes tomber à 6.500 en 2023, contre 7.500 en 2022. Le Royaume-Uni (3.200) et la Russie (3.000 contre 8.500 en 2022 à la suite de son invasion de l’Ukraine) occupent respectivement les troisième et quatrième places parmi les pays enregistrant les plus grandes pertes de millionnaires dans le monde.

Selon le journaliste Misha Glenny, les leçons à tirer de ce rapport sont claires: «La stabilité politique est l’indicateur clé, de même que des régimes fiscaux peu élevés et la liberté individuelle. Tant que la guerre entre la Russie et l’Ukraine n’aura pas pris fin, les Etats-Unis et la Chine continueront d’exporter des personnes fortunées, ce qui restera le principal facteur de délocalisation. Mais avec les élections prévues dans de nombreux pays occidentaux clés au cours des 18 prochains mois, d’autres personnes fortunées pourraient attendre les résultats, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, avant de faire leur choix.»