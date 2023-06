Le Maroc, une destination attractive pour les grosses fortunes du monde

Selon une étude réalisée par le cabinet Henley & Partners sur «l’exode des fortunes», le Maroc figure parmi les pays les plus attractifs pour les milliardaires du monde désireux d’investir après avoir quitté certains pays, notamment asiatiques. D’après Assabah, dans son édition du week-end (17 et 18 juin), ce cabinet souligne que certains pays ont perdu des milliers de «personnes fortunées» qui ont opté pour des destinations où ils se sentent en sécurité, parmi lesquels le Maroc qui a accueilli 100 personnes ultra-riches en 2022.

Le cabinet Henley & Partners, qui suit le mouvement des fortunes et des capitaux dans le monde, prévoit que le Maroc accueillera 100 fortunés supplémentaires en 2023. Du coup, le royaume occupe aujourd’hui la 20e place dans le classement mondial des pays les plus attractifs pour les milliardaires désireux de préserver leur fortune. Le décompte des grosses fortunes qui optent pour l’émigration se fait après le transfert de leur biens et leur installation dans un pays durant six mois.

Le quotidien Al Akhbar souligne que le rapport précité classe l’Australie à la tête des bénéficiaires de cet exode sans précédent des capitaux dans le monde puisque ce pays a accueilli 3.800 super-riches en 2022 et compte en recevoir 5.200 en 2023. Il en est de même pour les Émirats-Arabes Unis qui occupent la deuxième place après avoir accueilli 5.220 fortunés en 2022 sachant que les prévisions parlent de 4.500 arrivants en 2023.

Parmi les pays qui ont perdu des milliardaires après les avoir accueillis pendant une certaine période, on trouve la Chine, l’Inde, le Royaume-Uni, la Fédération de Russie et le Brésil. Au niveau africain, des pays comme l’Égypte, l’Afrique du Sud, le Ghana, le Kenya et le Nigeria ont, à leur tour, perdu une grande partie des grosse fortunes sachant que l’on prévoit l’exode d’autres milliardaires en 2023.