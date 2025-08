Le Maroc conforte sa place de hub minier en Afrique et séduit les investisseurs

Classé premier en Afrique et 29ᵉ à l’échelle mondiale en matière d’attractivité minière, le Maroc récolte aujourd’hui les fruits d’une stratégie de réforme et de modernisation engagée depuis plus de dix ans.

En 2024, le Maroc s’impose comme la première destination minière du continent africain, selon le dernier rapport annuel du Fraser Institute, repris par le magazine hebdomadaire Challenge. Avec un score de 72,25 sur 100, le Royaume surclasse la Namibie, la RDC et le Ghana, et se hisse au 29ᵉ rang mondial parmi 86 juridictions évaluées. Ce classement, fondé sur l’attractivité des politiques publiques et le potentiel géologique, reflète avant tout la confiance retrouvée des acteurs du secteur.

Depuis 2021, le Maroc figure régulièrement sur le podium africain grâce à une gouvernance sectorielle renforcée et un climat d’affaires jugé stable et prévisible. En toile de fond, une restructuration progressive du secteur a été enclenchée par la Stratégie minérale de 2013, consolidée par le Plan Maroc Mines 2021-2030. Objectif: diversifier les ressources exploitées, moderniser la chaîne de valeur et encourager l’investissement privé.

Cette dynamique s’accompagne d’une révision du Code minier pour clarifier l’octroi des permis, améliorer la transparence fiscale et stimuler les partenariats public-privé. L’ONHYM joue, de son côté, un rôle clé en ouvrant l’accès aux données géologiques et en numérisant l’information technique, autant d’atouts pour séduire de nouveaux investisseurs.

Outre son potentiel en métaux stratégiques (cobalt, cuivre, zinc), le Maroc bénéficie de sa proximité logistique avec l’Europe et de sa stabilité politique, des atouts majeurs dans une région marquée par l’incertitude. Sur l’indice mesurant l’attractivité pour l’exploration, le Royaume décroche également la première place en Afrique et la 14ᵉ à l’échelle mondiale.

Parallèlement, le Maroc figure parmi les économies les plus stables de la région MENA pour 2025, d’après Euromonitor International, grâce à une gestion budgétaire rigoureuse, une diversification industrielle et une meilleure intégration dans les chaînes de valeur régionales. Une reconnaissance qui conforte la stratégie de résilience et d’ouverture, malgré les chocs externes liés au climat ou aux tensions géopolitiques.

Ce classement est un nouveau signal envoyé aux investisseurs étrangers. Le secteur minier marocain se modernise et s’impose comme un levier de croissance durable, à l’heure où la transition énergétique mondiale redéfinit les priorités stratégiques des grands acteurs de l’extraction.